В Астане ТОО "Astana Recycling Plant" оштрафовано за установление монопольно высоких цен на услуги по приёму, сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО), передает BAQ.KZ. со ссылкой на АЗРК.

Расследование проводилось при координации прокуратуры района Байконур. По его результатам было установлено, что в деятельности компании во втором полугодии 2023 года затраты, не связанные с оказанием услуг по приёму, сортировке и переработке ТБО, необоснованно включались в себестоимость услуг, что привело к завышению цен на рынке.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны компании наложен штраф в размере 54 млн тенге. По информации ведомства, штраф уплачен в полном объёме.