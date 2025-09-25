Межрайонный суд по гражданским делам г. Астаны отказал в удовлетворении иска ТОО "М" к бывшему директору компании Б., обвинённому в нарушении условий договора о неконкуренции, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного межрайонного суда по гражданским делам.

ТОО "М", занимающееся розничной продажей компьютеров, периферии и программного обеспечения, обратилось в суд с требованием взыскать с экс-директора штраф в размере 12 миллионов тенге. Основанием для иска стало якобы допущенное Б. нарушение обязательств по договору, подписанному при приёме на работу. По условиям соглашения, он обязался не заниматься аналогичной деятельностью в других компаниях в течение двух лет после увольнения. За каждый месяц нарушения предусматривалась компенсация в 2 млн тенге.

Согласно позиции истца, после увольнения 31 августа 2023 года, Б. стал фактически руководить индивидуальным предпринимателем, осуществляющим тот же вид деятельности. Однако, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что ИП зарегистрировано на супругу ответчика, а сам он официально не числился в штате и не получал выплат или пенсионных отчислений, что исключает наличие трудовых или договорных отношений.

Более того, суд установил, что при приёме на работу Б. не был ознакомлен с должностной инструкцией, в связи с чем определить точный круг его обязанностей не представилось возможным. Также было отмечено, что деятельность директора регулируется учредительными документами и законодательством РК, в частности — Законом "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Учитывая отсутствие доказательств причинения вреда и нарушений условий договора, суд отказал в удовлетворении иска.

Решение вступило в законную силу.