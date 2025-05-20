Компания Salem Entertainment официально опровергла появившиеся в сети слухи о том, что актёр Шарип Серик, ранее оказавшийся в центре громкого скандала, якобы возобновил сотрудничество с медиаплатформой, передает BAQ.KZ.

"Контракт с Шарипом Сериком аннулирован, и сотрудничества по новым проектам не предвидится", — прокомментировали представители компании.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что скандально известный актёр снова появился в проектах Salem.

"У нас cancel culture длится недолго. Вон Шако вернулся в Salem Social", — написал один из пользователей.

Однако официальное заявление опровергло эту информацию.

Напомним, в апреле 2025 года Шарип Серик стал фигурантом дела по части 1 статьи 73 КоАП — за избиение девушки. Его арестовали и назначили наказание в виде 5 суток административного ареста.

Скандал получил широкий общественный резонанс после публикации видео и фото, на которых Серик преследует девушку и, предположительно, применяет силу. Последовавшая волна критики привела к расторжению всех контрактов, в том числе с Salem Entertainment, отмене премьер и удалению эпизодов с его участием.

Позже артист записал видео с извинениями, которое впоследствии было удалено. Также он подал заявление в полицию в связи с появлением фейкового видео, где он якобы запечатлён рядом с экс-министром Куандыком Бишимбаевым. Видео оказалось сгенерированным с помощью искусственного интеллекта и собрало более 4,5 миллиона просмотров.