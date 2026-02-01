Компания SpaceX намерена запустить 1 млн спутников для сети ИИ дата-центров
Спутники будут функционировать как орбитальные дата-центры и работать на солнечной энергии.
Сегодня, 09:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:33Сегодня, 09:33
131Фото: Freepik.com
Американская компания SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи разрешение на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту, чтобы разместить в космосе центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Bloomberg.
Возглавляемая миллиардером Илоном Маском компания рассчитывает, что спутники будут функционировать как орбитальные дата-центры и работать на солнечной энергии. По оценкам SpaceX, это позволит удовлетворить "взрывной рост потребности в данных, обусловленный ИИ".
Компания также называет создание такой сети "первым шагом на пути к превращению в цивилизацию II типа по Кардашеву".
Самое читаемое
- Трагедия в Атырауской области: невестка убила пожилую свекровь
- Возвращенные активы: в Кызылординской области наладили система питьевого водоснабжения
- Опубликован проект новой Конституции Республики Казахстан
- В горах Алматы иностранная туристка получила травму
- Разбойное нападение в продуктовом магазине раскрыто в Алматы