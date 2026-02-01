  • 1 Февраля, 11:17

Компания SpaceX намерена запустить 1 млн спутников для сети ИИ дата-центров

Спутники будут функционировать как орбитальные дата-центры и работать на солнечной энергии.

Фото: Freepik.com

Американская компания SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи разрешение на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту, чтобы разместить в космосе центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Возглавляемая миллиардером Илоном Маском компания рассчитывает, что спутники будут функционировать как орбитальные дата-центры и работать на солнечной энергии. По оценкам SpaceX, это позволит удовлетворить "взрывной рост потребности в данных, обусловленный ИИ".

Компания также называет создание такой сети "первым шагом на пути к превращению в цивилизацию II типа по Кардашеву".

