Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Мадияр Султанбек провели рабочую встречу с руководством венгерской компании "UBM Group" во главе с председателем совета директоров Акошом Варгой, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи компания "UBM Group" представила информацию о текущем статусе реализации проектов в Казахстане, включающих строительство завода по производству премиксов в Алматинской области и комбикормового завода в Костанайской области. Инвесторы проинформировали о ходе переговоров с партнёрами, деталях по созданию совместных предприятий, подготовительных работах и дальнейших шагах в рамках согласованного графика реализации первого этапа.

В рамках первого этапа компания планирует инвестировать свыше 58 млн долларов США в строительство двух заводов. Производственная мощность составит 48 тыс. тонн премиксов и 200 тыс. тонн комбикормов. Проект ориентирован на рынок Казахстана, ЕАЭС и Китая.

Компания уже подписала соглашение о создании совместного предприятия с АО "AsiaAgroFood" (группа "KazFoodProducts") по производству премиксов, а также завершает переговоры с "Eco Broiler Ltd" по строительству комбикормового завода в Костанайской области. Параллельно обсуждается заключение Соглашения об инвестициях с Министерством сельского хозяйства РК.

Алибек Куантыров отметил, что реализация проекта "UBM Group" позволит существенно укрепить перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса Казахстана, повысить качество кормовой базы и снизить зависимость от импорта. Он подчеркнул, что проекты такого масштаба создают долгосрочный эффект для регионального развития и открывают новые возможности для технологической кооперации.

"Мы видим в проекте "UBM Group" важный шаг для развития глубокой переработки в Казахстане и формирования современной кормовой индустрии. Для нас принципиально важно, что компания готова локализовать технологии и работать на долгосрочную перспективу. Со стороны государства мы обеспечим необходимое сопровождение и поддержку, чтобы проект был реализован эффективно и без задержек", - сказал он.

Акош Варга отметил, что планируемый проект станет единственным производителем премиксов в промышленных объёмах в Казахстане и одновременно крупнейшим производителем комбикормов в стране, что создаст принципиально новый уровень переработки в агропромышленном комплексе и существенно усилит возможности внутреннего рынка.

"Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнёра и уверены, что наше производство создаст новые возможности для фермеров. Локальный выпуск премиксов и комбикормов позволит снизить себестоимость животноводческой продукции, повысить её конкурентоспособность и обеспечить стабильность поставок. Мы вкладываемся в долгосрочное развитие отрасли и готовы переносить сюда лучшие технологические решения", – подчеркнул он.

Во время встречи стороны обсудили вопросы инфраструктурного обеспечения, подбор земельных участков, подключение к газо- и электросетям, а также дальнейшие этапы реализации проекта. Согласно плану "UBM Group", запуск предприятий первого этапа ожидается в I квартале 2027 года.