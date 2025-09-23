В Жамбылской области суд рассмотрел громкое дело о трудовом споре: бывший руководитель службы капитального строительства ТОО "M." через суд добился взыскания с работодателя 92,3 млн тенге за невыплаченную заработную плату, передает BAQ.KZ.

Как установил Кордайский районный суд, мужчина работал в компании с декабря 2020 года по июнь 2023 года. Согласно трудовому договору, его ежемесячный оклад составлял 1 млн тенге. Однако с июля 2021 года компания перестала выплачивать ему заработную плату, несмотря на то, что он продолжал исполнять свои обязанности.

Наличие долга было подтверждено как внутренними документами предприятия, так и официальным письмом за подписью генерального директора. Несмотря на признание задолженности, ТОО "M." так и не произвело выплаты, в результате чего бывший сотрудник был вынужден обратиться в суд.

Рассмотрев представленные доказательства, суд пришёл к выводу, что действия работодателя нарушают нормы Трудового кодекса, в частности статью 23, обязывающую своевременно выплачивать работнику заработную плату.

Иск был удовлетворён в полном объёме. Решением суда компания обязана выплатить истцу всю сумму долга — 92,3 млн тенге, а также компенсировать расходы на оплату госпошлины в размере 923 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.