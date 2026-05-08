Компанию оштрафовали за нарушения при измерении расхода газа
В Кызылординская область выявили нарушения при учёте расхода газа на месторождении «Акшабулак». Проверка показала, что используемая система измерения не прошла обязательную метрологическую аттестацию.
Комитет технического регулирования и метрологии провёл внеплановую проверку в компании АО "Кристалл Менеджмент" после обращения о возможных нарушениях в системе измерения расхода газа на месторождении "Акшабулак", передает BAQ.KZ.
Что выявила проверка
Как сообщили в ведомстве, используемая компанией система измерения расхода газа не прошла обязательную метрологическую аттестацию и не была внесена в государственный реестр системы обеспечения единства измерений.
Согласно законодательству Казахстана, такие системы подлежат обязательной проверке и регистрации.
В ведомстве подчеркнули, что использование оборудования без прохождения необходимых процедур может повлиять на точность измерений и привести к расхождениям в данных о фактическом объеме поставленного газа.
"Эксплуатация системы учёта газа без прохождения обязательных процедур подтверждения соответствия ставит под сомнение точность измерений и может привести к расхождениям в данных о фактическом объёме поставленного газа", - отметил заместитель председателя Бауыржан Касымов.
Компанию оштрафовали
По итогам проверки в отношении АО "Кристалл Менеджмент" было установлено нарушение требований закона "Об обеспечении единства измерений".
Компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 670 375 тенге.
Кроме того, организации выдали предписание об устранении выявленных нарушений.
