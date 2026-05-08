Компанию оштрафовали за нарушения при измерении расхода газа

Комитет технического регулирования и метрологии провёл внеплановую проверку в компании АО "Кристалл Менеджмент" после обращения о возможных нарушениях в системе измерения расхода газа на месторождении "Акшабулак", передает BAQ.KZ.

Что выявила проверка

Как сообщили в ведомстве, используемая компанией система измерения расхода газа не прошла обязательную метрологическую аттестацию и не была внесена в государственный реестр системы обеспечения единства измерений.

Согласно законодательству Казахстана, такие системы подлежат обязательной проверке и регистрации.

В ведомстве подчеркнули, что использование оборудования без прохождения необходимых процедур может повлиять на точность измерений и привести к расхождениям в данных о фактическом объеме поставленного газа.

"Эксплуатация системы учёта газа без прохождения обязательных процедур подтверждения соответствия ставит под сомнение точность измерений и может привести к расхождениям в данных о фактическом объёме поставленного газа", - отметил заместитель председателя Бауыржан Касымов.

Компанию оштрафовали

По итогам проверки в отношении АО "Кристалл Менеджмент" было установлено нарушение требований закона "Об обеспечении единства измерений".

Компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 670 375 тенге.

Кроме того, организации выдали предписание об устранении выявленных нарушений.