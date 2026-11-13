Компенсации жертвам преступлений могут увеличить вдвое: что предлагают изменить в Казахстане

В Казахстане предлагают вдвое увеличить компенсации жертвам преступлений, расширить перечень получателей государственной помощи и автоматизировать назначение выплат. Инициатива связана с ситуацией вокруг Фонда компенсации потерпевшим, где за восемь лет накопилось более 9,3 млрд теңге, однако пострадавшим выплатили лишь около 855 млн теңге. Почему значительная часть средств остается невостребованной и что необходимо изменить в действующей системе, корреспондент BAQ.KZ обсудила с депутатом Курултая Снежанной Имашевой.

Фонд компенсации потерпевшим работает в Казахстане с 2018 года. Его основная задача – предоставлять единовременную финансовую помощь людям, которые пострадали от определенных категорий преступлений.

Однако за восемь лет объем накопленных средств значительно превысил сумму фактических выплат. По данным, приведенным депутатом в парламентском запросе, с июля 2018 года по июль 2026 года в фонд поступило более 9 млрд 347 млн теңге. За этот период около 5,5 тысяч потерпевших получили чуть более 855 млн теңге.

Так, на компенсации направили примерно 9% от общей суммы поступлений. При этом, по мнению депутата, число граждан, которые имели право на выплаты, было значительно больше.

«В своем депутатском запросе мы и сами задаемся этим вопросом и адресуем его Правительству, чтобы они нам пояснили, почему при достаточности средств в фонде была выплачена только сумма 855 миллионов, при том, что потерпевших, которые имели право на выплаты, было больше. Фактически сейчас около 9% составляет сумма выплаченных средств. Это не означает, что все средства, которые поступили в фонд, должны быть выплачены. Он в любом случае не должен расходоваться полностью, должен какой-то резерв иметь. Но такая разница требует уточнения», – пояснила Снежанна Имашева.

По словам депутата, говорить о конкретных причинах низкого объема выплат пока преждевременно. Разъяснения должны предоставить государственные органы, которым направлен депутатский запрос.

Вместе с тем народный избранник не исключает, что одной из проблем остается недостаточная информированность населения. Правоохранительные органы обязаны сообщать потерпевшим об их праве на компенсацию, однако дальнейшее оформление документов возлагается на самих пострадавших.

Для человека, который пережил тяжкое преступление, необходимость самостоятельно заниматься оформлением помощи может стать дополнительным испытанием. Депутат допускает, что некоторые отказываются от обращения из-за тяжелого психологического состояния, а другие считают размер компенсации недостаточным, чтобы проходить всю процедуру.

Компенсации могут увеличить в два раза

Сегодня размер единовременной выплаты составляет от 30 до 50 месячных расчетных показателей. Эти суммы были установлены при создании фонда, когда еще не было уверенности в том, насколько стабильно он будет пополняться.

Как объяснила Снежанна Имашева, первоначально компенсации рассматривались, как экстренная финансовая поддержка, а не полное возмещение причиненного преступлением ущерба.

В то же время пострадавшие нередко сталкиваются с расходами на лечение и реабилитацию, временно теряют трудоспособность и доход. Для семей погибших преступление может означать потерю кормильца.

«Конечно же, действующие размеры компенсаций не могут в полной мере покрыть все тяжкие последствия преступлений. Часто пострадавшие от преступлений нуждаются в длительном лечении, в реабилитации. Люди теряют доход, потому что вынуждены на какое-то время остаться без работы. Если речь идет о семье погибших, то здесь идет речь о потере кормильца. Конечно, весь причиненный вред эта сумма возместить не может», – отметила депутат.

По ее словам, при разработке закона существовали серьезные опасения относительно источников финансирования. Предполагалось, что часть средств будет поступать за счет взысканий с осужденных, однако далеко не все из них имеют возможность работать и возмещать причиненный ущерб.

Именно поэтому первоначальные размеры компенсаций установили на сравнительно невысоком уровне.

Сегодня, учитывая накопленные средства, депутат считает возможным вернуться к вопросу о повышении выплат.

«В своем запросе мы тоже акцентировали на это внимание, сказали, что необходимо рассмотреть увеличение компенсации. Пока мы хотим предложить в качестве инициативы увеличение ровно в два раза. Но в любом случае, конечно же, нужно считать, какой нагрузкой это ляжет на фонд в итоге. И важно, конечно же, все-таки, чтобы суммы были такие, чтобы фонд мог их покрывать», – подчеркнула Снежанна Имашева.

Если предложение получит поддержку, действующий диапазон выплат может увеличиться с 30-50 до 60-100 МРП.

При этом речь пока идет о намерении депутата, а не о подготовленном и внесенном законопроекте. Окончательное решение будет зависеть в том числе от оценки финансовой нагрузки на фонд.

Женщин, пострадавших от сексуального насилия, предлагают включить в перечень получателей

Еще одно возможное изменение касается категорий граждан, имеющих право на государственную компенсацию.

Сейчас законодательство предусматривает выплаты отдельным категориям потерпевших, в том числе несовершеннолетним жертвам сексуального насилия, пострадавшим от пыток, торговли людьми, гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, и родственникам погибших в результате преступлений.

Имашева намерена предложить расширить действующий перечень за счет совершеннолетних женщин, пострадавших от сексуального насилия.

При этом депутат отдельно подчеркнула, что ее инициатива не распространяется автоматически на всех пострадавших от бытового насилия.

Снежанна Имашева уточнила, что включение всех пострадавших от бытового насилия потребовало бы значительно больших средств и могло создать чрезмерную финансовую нагрузку на фонд. При этом возможность расширения перечня в отношении женщин, переживших сексуальное насилие, она считает реалистичной.

Окончательный список новых категорий получателей пока не определен. Этот вопрос депутат предлагает рассмотреть совместно с Правительством с учетом финансовых возможностей фонда.

Четыре месяца ожидания: почему выплаты хотят автоматизировать

Помимо размеров компенсаций и перечня получателей, вопросы вызывает сама процедура оформления государственной помощи.

По словам Имашевой, в отдельных случаях потерпевшие вынуждены ждать выплаты до четырех месяцев. Одной из вероятных причин депутат называет необходимость обмена информацией между несколькими государственными органами.

Данные проходят через Министерство финансов, прокуратуру и органы внутренних дел, что требует дополнительных проверок и времени.

Решением проблемы, по мнению депутата, могла бы стать автоматизация процесса на базе информационных систем Генеральной прокуратуры.

«Вероятнее всего, из-за бюрократических процедур, потому что там необходимо обмениваться данными, реестрами между Министерством финансов, прокуратурой и органами внутренних дел. Это все занимает время, перепроверку. Вот на эти вещи, на эту бюрократию уходит время. Но у Генеральной прокуратуры есть отличные информационные системы при Комитете правовой статистики. И мы предлагаем рассмотреть возможности автоматизации именно с учетом их возможностей», – рассказала Имашева.

Предполагается, что информационная система сможет самостоятельно определять наличие у потерпевшего права на компенсацию на основании сведений о преступлении и процессуальном статусе человека.

Это позволит сократить количество документов и дополнительных обращений. В предложенной депутатом модели потерпевшему останется предоставить банковские реквизиты для перечисления средств.

Однако конкретный механизм автоматизации еще предстоит разработать и согласовать с уполномоченными государственными органами.

Когда могут измениться правила выплат

Предложения по реформированию системы компенсаций изложены в депутатском запросе, который подписали члены фракции «Әділет» Снежанна Имашева, Марат Кожаев, Айман Аймаганова и Марат Кемалов и направили Генеральному прокурору Берику Асылову, министру внутренних дел Ержану Саденову и министру финансов Мади Такиеву.

Депутат пояснила, что дальнейшая работа над законодательными изменениями будет зависеть от разъяснений Правительства, в том числе о причинах низкого объема выплат и возможностях фонда.

Среди основных направлений будущих поправок – увеличение размеров компенсаций, расширение круга получателей и ускорение процедуры назначения государственной помощи.

При этом остаются открытыми вопросы о том, сколько потерпевших фактически не получили положенные деньги, на каких этапах возникают сложности и какую дополнительную нагрузку создадут предлагаемые изменения.

Ответы на них необходимы для оценки эффективности действующей системы. Ведь сам по себе объем накопленных средств еще не показывает, насколько доступна государственная поддержка людям, которые в ней нуждаются.

Предложения депутата пока находятся на стадии обсуждения. Конкретные сроки внесения законодательных изменений не определены.