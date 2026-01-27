В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали публикации о возможных финансовых обязательствах участников проекта Карачаганак по итогам международного арбитражного разбирательства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяные компании, разрабатывающие месторождение Карачаганак, проиграли арбитраж. По данным издания, консорциум может быть обязан выплатить Казахстану компенсацию в размере до 4 млрд долларов, однако конкретная сумма судом пока не определена.

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Министерстве энергетики заявили, что не вправе раскрывать какие-либо детали, связанные с данным разбирательством.

"Все материалы указанного арбитража, включая сведения о фактических обстоятельствах подпадают под действие режима конфиденциальности Окончательного соглашения о разделе продукции а также арбитражного соглашения между сторонами спора и являются обязательными для всех участников процесса. На основании вышеуказанного, Министерство энергетики РК не вправе раскрывать информацию, предоставлять разъяснения, комментарии либо иным образом обсуждать обстоятельства рассматриваемого дела до снятия ограничений компетентным лицом. До изменения конфиденциального режима предоставление какой-либо дополнительной информации не представляется возможным", - ответили в Минэнергетики.

Как отмечает американское СМИ, арбитражный суд поддержал позицию Казахстана в части возмещения затрат, которые, по мнению правительства, были необоснованно компенсированы операторами проекта в рамках соглашения о разделе продукции. Речь, в частности, идет о неутверждённых перерасходах и других расходах, не подлежащих возмещению.

Также сообщается, что суд отклонил попытку нефтяных компаний частично прекратить разбирательство, сославшись на истечение срока давности. Месторождение Карачаганак разрабатывается международным консорциумом с участием компаний Eni, Shell и других партнеров.