Компенсация за общежитие: сколько студентов получат помощь в новом учебном году

Более 4 тысяч студентов в Казахстане получат компенсацию расходов на проживание в общежитиях в новом учебном году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, отвечая на вопрос корреспондента BAQ.KZ.

Мера поддержки отдельных категорий студентов действует в стране с 2023 года. Изначально размер компенсации был установлен на уровне до 29 МРП, что на тот момент составляло около 100 тысяч тенге в год.

По словам Саясата Нурбека, программа продолжает действовать, а размер поддержки привязан к месячному расчетному показателю.

«Она действует, она существует до сих пор. МРП как раз коррелирует с инфляцией, он индексируется. Мы не индексируем отдельно сумму, она привязана именно к месячному расчетному показателю», – сообщил министр.

При этом количество получателей помощи ежегодно рассчитывается исходя из фактической потребности. Министерство собирает данные по студентам, которые соответствуют установленным социальным критериям.

«Есть очень четкие критерии социальной поддержки. Все данные собираются, поэтому она покрывает фактическую потребность. Туда входят дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и другие установленные категории. Эта цифра рассчитывается именно из потребности. Не так, что мы фиксируем какую-то сумму или количество», – пояснил Саясат Нурбек.

По уточненным данным, в новом учебном году такую поддержку получат более 4 тысяч студентов.

Министр также прокомментировал стоимость проживания в студенческих общежитиях. По его словам, значительного роста цен в государственных и вузовских общежитиях сейчас не наблюдается.

«Самая высокая средняя стоимость сейчас у нас в Алматы – порядка 40 тысяч тенге в месяц. Одна из самых низких – в Жамбылской области, около 8 350 тенге в месяц. Есть, конечно, частные хостелы, общежития частных университетов, где цену устанавливают самостоятельно», – отметил глава Миннауки.

Напомним, при запуске механизма в 2023 году планировалось охватить компенсацией более 7 тысяч студентов. Размер поддержки составлял до 29 МРП в год.