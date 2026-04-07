В рамках нацпроекта «Развитие угольной генерации» планируется реализовать инвестпроекты мощностью 7,8 ГВт. Об этом сообщил на заседании правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в рамках исполнения поручения Главы государства развитию угольной генерации придан статус национального проекта.

Соответствующий документ - «Развитие угольной генерации» - был утверждён Правительством 20 марта 2026 года.

Проект предусматривает запуск комплекса инвестиционных инициатив, направленных не только на строительство новых мощностей, но и на модернизацию всей отрасли.

Основной акцент сделан на вводе новых высокоэффективных электростанций с применением современных технологий.

Также предусмотрено внедрение систем очистки для снижения экологической нагрузки и поэтапная модернизация действующих угольных станций.

Кроме того, планируется увеличить добычу угля, развивать транспортную и логистическую инфраструктуру, а также привлекать долгосрочные инвестиции в отрасль.

Отдельное внимание уделяется кадровому потенциалу - повышению квалификации специалистов и улучшению условий труда.

«Речь идет о сбалансированном подходе, охватывающем генерацию, инвестиции, логистику и кадровый потенциал. Такой системный подход позволяет обеспечить мультипликативный эффект и внести вклад в устойчивое развитие экономики», - отметил Ерлан Аккенженов.

Ожидается, что реализация проекта усилит энергетическую устойчивость страны и станет одним из ключевых драйверов экономического роста.

«Уровень экспорта угля сохраняется. По итогам 2025 года добыча угля составила порядка 115,9 млн. тонн, или рост на 7% по сравнению с 2024 годом», - сказал министр.

Он отметил, что на коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление было использовано 85,9 млн. тонн, а экспорт угля достиг 30 млн. тонн.