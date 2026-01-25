Комплексный аудит деятельности проведут в управлении спорта Карагандинской области
Сегодня, 21:31
146Фото: Forbes
По заявлению олимпийского Серика Сапиева в социальных сетях о попытках определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы будут проведены проверки, передаёт BAQ.KZ.
Для всестороннего и объективного рассмотрения обстоятельств в Управлении спорта назначена проверка со стороны Департамента Агентства по делам государственной службы, а также будет проведен комплексный аудит деятельности управления спорта.
Напомним, по словам Серика Сапиева, произошедшее связано с попытками определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы.
