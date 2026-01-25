  • 25 Января, 22:32

Комплексный аудит деятельности проведут в управлении спорта Карагандинской области

Сегодня, 21:31
Forbes Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31
Фото: Forbes

По заявлению олимпийского Серика Сапиева в социальных сетях о попытках определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы будут проведены проверки, передаёт BAQ.KZ.

Для всестороннего и объективного рассмотрения обстоятельств в Управлении спорта назначена проверка со стороны Департамента Агентства по делам государственной службы, а также будет проведен комплексный аудит деятельности управления спорта. 

Напомним, по словам Серика Сапиева, произошедшее связано с попытками определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы.

