В сентябре 2025 года в Казахстане по поручению Президента страны К.К. Токаева создано Некоммерческое акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» (НИИ Каспийского моря). В этом году НИИ намерено провести комплексный мониторинг непосредственно в акватории моря, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, основной целью деятельности института является проведение научно-исследовательских работ в казахстанском секторе Каспийского моря, направленных на сохранение и воспроизводство природных ресурсов, а также развитие научного сотрудничества между научно-исследовательскими организациями прикаспийских государств.

"За прошедший период институтом проведен ряд мероприятий по развитию научного сотрудничества и исследовательской деятельности. В частности, НИИ Каспийского моря вступил в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран. Налажено взаимодействие с профильными государственными органами и научно-исследовательскими организациями прикаспийских государств. Проведены рабочие встречи с государственными учреждениями и научными организациями Азербайджана, включая Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Национальную гидрометеорологическую службу и Институт географии Национальной академии наук", – рассказали в ведомстве.

Также состоялись встречи с научными и образовательными учреждениями Российской Федерации в г. Астрахань, среди которых Каспийский морской научно-исследовательский центр, Волжско-Каспийский филиал ВНИРО (КаспНИРХ), Институт океанологии имени П.Ширшова и Астраханский государственный технический университет.

В г.Москве подписан Меморандум о взаимопонимании между НИИ Каспийского моря, Государственным океанографическим институтом имени Н.Зубова и Институтом океанологии имени П.Ширшова, направленного на развитие научного взаимодействия и совместных исследований.

В рамках полевых исследований институтом проведены три выезда для мониторинга осушенного дна Каспийского море в районах МАЭК, залива Сарытас и залива Кайдак.

Параллельно ведется работа по подготовке научных публикаций, в том числе по вопросам влияния колебаний уровня Каспийского моря на гидрологический режим дельты реки река Жайык, а также по проблемам формирования системы мониторинга морской среды казахстанского сектора Каспийского моря на примере реки река Кигач.