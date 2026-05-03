Композитные газовые баллоны начнут производить в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенант Чингис Аринов в ходе рабочей поездки посетил индустриальную зону Алматы, передает BAQ.kz.

Он ознакомился со строительством завода, где планируется выпуск композитных газовых баллонов.

Этот проект рассматривается как важный шаг для повышения безопасности при использовании газового оборудования в стране.

Ранее в Астане по инициативе МЧС прошло совещание с участием госорганов и представителей бизнеса. Там обсудили статистику происшествий, связанных с газовыми баллонами. Отмечено, что значительная часть инцидентов происходит из-за использования старых металлических баллонов, которые уже давно отслужили свой срок.

По оценкам, в Казахстане используется около 3,5 миллиона бытовых газовых баллонов. Часть из них эксплуатируется дольше установленного срока, что повышает риск аварий.

По итогам встречи бизнес-сообщество поддержало идею создания собственного производства композитных баллонов. Также компании выразили готовность запустить проект на базе действующих мощностей и постепенно расширять производство.

Ведомство, в свою очередь, сопровождает проект с точки зрения требований безопасности и нормативов. Также усиливается контроль за состоянием действующих баллонов и разрабатывается система их учета и маркировки.

Ожидается, что эти меры помогут обновить парк газового оборудования в стране и снизить риски для населения.