Кому из топ-менеджеров нацкомпаний Казахстана платят больше 100 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сколько получают руководители национальных компаний Казахстана? В 2025 году среднее вознаграждение одного члена исполнительного органа в разных компаниях отличалось почти в 15 раз – от 7,8 млн до 112,9 млн тенге в год. При этом в 13 из 22 нацкомпаний средняя выплата превышала 2 млн тенге в месяц.
Как сообщается Finprom, национальные компании продолжают занимать значительную роль в экономике Казахстана. Всего в стране насчитывается 22 нацкомпании, включая национальные управляющие холдинги и национальные холдинги.
На общую сумму выплат членам исполнительных органов, лидером по итогам 2025 года стал «Казатомпром». Компания направила на вознаграждения своих топ-менеджеров 903,3 млн тенге.
На втором месте оказался «Қазақстан темір жолы» – 721,3 млн тенге. Третью строчку занял «КазМунайГаз» с 519,1 млн тенге.
Кто вошел в первую десятку
В десятку компаний с наибольшей совокупной суммой вознаграждений членам исполнительного органа вошли:
- «Казатомпром» – 903,3 млн тенге;
- «Қазақстан темір жолы» – 721,3 млн тенге;
- «КазМунайГаз» – 519,1 млн тенге;
- QazaqGaz – 515,2 млн тенге;
- «Казахтелеком» – 504,1 млн тенге;
- KEGOC – 496,3 млн тенге;
- НИХ «Байтерек» – 440,4 млн тенге;
- «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – 283,3 млн тенге;
- «Национальные информационные технологии» – 188,4 млн тенге;
- «Тау-Кен Самрук» – 170,9 млн тенге.
Однако эти цифры показывают общую сумму выплат всей команде руководителей. А количество членов исполнительного органа в компаниях разное – где-то их один, а где-то более десяти.
Поэтому гораздо показательнее посмотреть, сколько в среднем приходится на одного руководителя.
Где один топ-менеджер получает больше 100 млн тенге
По среднему размеру вознаграждения первое место также занимает «Казатомпром». В 2025 году на одного члена исполнительного органа в среднем пришлось 112,9 млн тенге.
Следом расположились:
- KEGOC – 99,3 млн тенге;
- НИХ «Байтерек» – 62,9 млн тенге;
- «КазМунайГаз» – 57,7 млн тенге;
- «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – 56,7 млн тенге.
Таким образом, средняя годовая выплата одного члена исполнительного органа в «Казатомпроме» превысила 112 млн тенге.
Выплаты выросли не у всех
В большинстве национальных компаний, по которым доступны данные, совокупное вознаграждение членов исполнительных органов в 2025 году увеличилось.
Наиболее заметный рост зафиксирован у «Казатомпрома» – на 226,7 млн тенге, или 33,5%, за год.
В QazaqGaz выплаты выросли на 94,5 млн тенге, или 22,5%. В НИТ прирост составил 86,9 млн тенге, или 85,7%.
При этом в четырех компаниях совокупные выплаты, наоборот, снизились.
В «Казахтелекоме» они сократились на 130,5 млн тенге, в «Қазақстан Ғарыш Сапары» – на 69,2 млн, в «Казпочте» – на 26,7 млн, а в Kazakh Tourism – на 6,2 млн тенге.
От 650 тысяч до более 9 млн тенге в месяц
Если перевести годовые показатели в среднемесячные, разница становится еще заметнее.
В зависимости от компании среднее вознаграждение одного члена исполнительного органа составляло от 7,8 млн до 112,9 млн тенге в год. Это примерно от 650 тысяч до 9,4 млн тенге в месяц.
В итоге разрыв между минимальным и максимальным средним показателем составил почти 15 раз.
При этом в 13 из 22 национальных компаний среднее вознаграждение одного члена исполнительного органа превышало 2 млн тенге в месяц.
Важно учитывать, что речь идет именно о среднем размере вознаграждения. Фактические выплаты отдельным членам исполнительного органа внутри одной компании могут отличаться.
Самое читаемое
- Бывший майор полиции получил 10 лет за ДТП с тремя погибшими
- Двое граждан Азербайджана погибли при атаке дронов на судно в Черном море
- Жительница Жамбылской области через суд вернула почти 2,3 млн тенге после обмана мошенников
- В Астане назвали даты осенних сельхозярмарок
- С +32 до +16: резкое похолодание ожидается в Астане