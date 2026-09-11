Сколько получают руководители национальных компаний Казахстана? В 2025 году среднее вознаграждение одного члена исполнительного органа в разных компаниях отличалось почти в 15 раз – от 7,8 млн до 112,9 млн тенге в год. При этом в 13 из 22 нацкомпаний средняя выплата превышала 2 млн тенге в месяц.

Как сообщается Finprom, национальные компании продолжают занимать значительную роль в экономике Казахстана. Всего в стране насчитывается 22 нацкомпании, включая национальные управляющие холдинги и национальные холдинги.

На общую сумму выплат членам исполнительных органов, лидером по итогам 2025 года стал «Казатомпром». Компания направила на вознаграждения своих топ-менеджеров 903,3 млн тенге.

На втором месте оказался «Қазақстан темір жолы» – 721,3 млн тенге. Третью строчку занял «КазМунайГаз» с 519,1 млн тенге.

Кто вошел в первую десятку

В десятку компаний с наибольшей совокупной суммой вознаграждений членам исполнительного органа вошли:

«Казатомпром» – 903,3 млн тенге;

«Қазақстан темір жолы» – 721,3 млн тенге;

«КазМунайГаз» – 519,1 млн тенге;

QazaqGaz – 515,2 млн тенге;

«Казахтелеком» – 504,1 млн тенге;

KEGOC – 496,3 млн тенге;

НИХ «Байтерек» – 440,4 млн тенге;

«Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – 283,3 млн тенге;

«Национальные информационные технологии» – 188,4 млн тенге;

«Тау-Кен Самрук» – 170,9 млн тенге.

Однако эти цифры показывают общую сумму выплат всей команде руководителей. А количество членов исполнительного органа в компаниях разное – где-то их один, а где-то более десяти.

Поэтому гораздо показательнее посмотреть, сколько в среднем приходится на одного руководителя.

Где один топ-менеджер получает больше 100 млн тенге

По среднему размеру вознаграждения первое место также занимает «Казатомпром». В 2025 году на одного члена исполнительного органа в среднем пришлось 112,9 млн тенге.

Следом расположились:

KEGOC – 99,3 млн тенге;

НИХ «Байтерек» – 62,9 млн тенге;

«КазМунайГаз» – 57,7 млн тенге;

«Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – 56,7 млн тенге.

Таким образом, средняя годовая выплата одного члена исполнительного органа в «Казатомпроме» превысила 112 млн тенге.

Выплаты выросли не у всех

В большинстве национальных компаний, по которым доступны данные, совокупное вознаграждение членов исполнительных органов в 2025 году увеличилось.

Наиболее заметный рост зафиксирован у «Казатомпрома» – на 226,7 млн тенге, или 33,5%, за год.

В QazaqGaz выплаты выросли на 94,5 млн тенге, или 22,5%. В НИТ прирост составил 86,9 млн тенге, или 85,7%.

При этом в четырех компаниях совокупные выплаты, наоборот, снизились.

В «Казахтелекоме» они сократились на 130,5 млн тенге, в «Қазақстан Ғарыш Сапары» – на 69,2 млн, в «Казпочте» – на 26,7 млн, а в Kazakh Tourism – на 6,2 млн тенге.

От 650 тысяч до более 9 млн тенге в месяц

Если перевести годовые показатели в среднемесячные, разница становится еще заметнее.

В зависимости от компании среднее вознаграждение одного члена исполнительного органа составляло от 7,8 млн до 112,9 млн тенге в год. Это примерно от 650 тысяч до 9,4 млн тенге в месяц.

В итоге разрыв между минимальным и максимальным средним показателем составил почти 15 раз.

При этом в 13 из 22 национальных компаний среднее вознаграждение одного члена исполнительного органа превышало 2 млн тенге в месяц.

Важно учитывать, что речь идет именно о среднем размере вознаграждения. Фактические выплаты отдельным членам исполнительного органа внутри одной компании могут отличаться.