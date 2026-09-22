Кому квартира, а кому ипотека: адвокат объяснил, как в Казахстане делят жилье после развода

Развод сам по себе не отвечает на главный квартирный вопрос. Если жилье купили в браке, оно не обязательно останется тому, на кого оформлено. Отдельная история с ипотекой. Даже после раздела квартиры банк продолжает смотреть на кредитный договор, рассказал BAQ.KZ адвокат Айдар Советбеков.

Квартира, купленная в браке на общие деньги, обычно считается совместным имуществом. И не имеет решающего значения, записана она на мужа или жену.

Право на долю сохраняется и у супруга, который не работал, а занимался домом или детьми. По общему правилу доли считаются равными, но суд может учитывать обстоятельства конкретной семьи.

«То, что квартира оформлена на одного человека, не лишает второго супруга права требовать свою долю. Но при разделе ипотечного жилья нужно отдельно рассматривать право собственности и обязательства перед банком», - сказал Айдар Советбеков.

А если квартиру купили до брака

Здесь правило другое. Такое жилье, как правило, остается личной собственностью того, кто его приобрел.

Но если ипотеку уже во время брака платили из общих денег, второй супруг может потребовать учесть эти выплаты и поставить вопрос о компенсации.

Размер будет зависеть от того, откуда брались деньги и чем это можно подтвердить.

То же самое касается первоначального взноса. Если на него пошли деньги, накопленные до брака, полученные в наследство или в подарок, это лучше подтверждать документами.

«В суде нужно показать, откуда поступили деньги. Например, перевод со счета родителей и последующее перечисление этой суммы на первоначальный взнос можно подтвердить банковскими выписками. С наличными доказать происхождение средств намного сложнее», - объяснил адвокат.

Квартиру поделили, а ипотека осталась

Одна из самых частых ошибок после развода связана с кредитом.

Супруги могут договориться, кому достанется квартира и кто будет дальше вносить платежи. Но для банка такая договоренность сама по себе ничего не меняет.

Чтобы долг официально перешел на другого человека, нужно согласие банка.

«Супруги могут между собой решить, что ипотеку теперь оплачивает один из них. Но если банк не изменил кредитный договор, обязательства перед ним остаются у того заемщика, который указан в документе», - отметил Советбеков.

Если оба супруга указаны как заемщики, созаемщики или поручители, ответственность каждого будет зависеть от условий кредитного договора.

Поэтому при разводе лучше сразу решать два вопроса отдельно. Кому какая доля достается в квартире и кто дальше отвечает перед банком.

Что будет с кредитом, о котором супруг не знал

Сам по себе тайно оформленный кредит общим долгом не становится.

В спорной ситуации будут смотреть, куда ушли деньги.

Если кредит потратили на ремонт квартиры, обучение ребенка или другие семейные расходы, это можно подтвердить чеками, договорами и банковскими переводами.

«Человек, который оформил кредит, должен доказать, что деньги были потрачены в интересах семьи. Если средства ушли только на его личные нужды, оснований возлагать долг на второго супруга может не быть», - сказал адвокат.

Решить вопрос можно и без долгого спора. Супруги могут заключить соглашение о разделе имущества либо вместе с банком продать ипотечную квартиру, закрыть остаток кредита и поделить оставшиеся деньги.

Но устная договоренность или расписка между бывшими супругами не меняет кредитный договор с банком.

Перед разделом имущества адвокат советует поднять три вещи. Документы на квартиру, кредитный договор и историю платежей.