14 пособий по новым правилам: что изменится для казахстанцев с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане при назначении некоторых государственных пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета, будут учитывать уровень благосостояния семьи и ее фактическую нуждаемость. По словам министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, из 36 видов государственных пособий, финансируемых из республиканского бюджета, критерий нуждаемости введут для 14. Остальные 22 вида выплат продолжат назначать в прежнем порядке. При этом оценивать будут не только доходы и имущество семьи, но и ее социальное положение. Кроме того, казахстанцы смогут предварительно рассчитать уровень благосостояния своей семьи с помощью нового калькулятора в приложении eGov Mobile.

Что изменится по сравнению с прежним порядком

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций разъяснил новые принципы предоставления социальной поддержки.

По словам министра, государственная помощь должна быть направлена прежде всего гражданам, которые не могут самостоятельно обеспечить свои потребности. В связи с этим предусматривается переход от формального назначения пособий к оценке реального уровня нуждаемости семьи.

«Мы переходим от формального назначения пособий к оценке реального уровня нуждаемости семьи», - заявил Аскарбек Ертаев.

Согласно новому подходу, будут оцениваться материальное положение и социальная устойчивость семьи. При этом учитывать планируется не только личный доход получателя выплаты, но и доходы и имущество всех людей, входящих в одно домохозяйство.

Как пояснил министр, две семьи с одинаковым доходом могут находиться в совершенно разных социальных условиях. Например, если в одной семье больше иждивенцев, то и социальная нагрузка на нее выше. Поэтому новая методика предусматривает оценку не только доходов, но и состава семьи, а также ее социального положения.

Как будут оценивать благосостояние семьи

Основой новой системы станет Методика определения уровня социального благосостояния, утвержденная 30 сентября 2026 года.

Методика включает два основных компонента:

Материальное благосостояние. Предусмотрено 59 показателей по шести направлениям, охватывающим доходы и занятость, недвижимость, транспорт, бизнес, сельскохозяйственные активы и кредиты.

Социальная устойчивость. Учитываются состав семьи, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Оценка будет проводиться автоматически на основании сведений из государственных информационных систем. По словам министра, дополнительные справки от граждан не потребуются.

Согласно новому порядку, объектом оценки станет не отдельный получатель пособия, а все домохозяйство. Будут учитываться доходы и имущество членов семьи, родственников и других совместно проживающих лиц, зарегистрированных по одному адресу.

Кроме того, в установленном порядке при определении состава семьи могут учитываться и дети родителей, проживающих отдельно. Министр отметил, что такой подход направлен на предотвращение искусственного разделения семей ради получения государственных выплат.

Семьи разделят на пять категорий

Как сообщили в министерстве, домохозяйства планируется распределять по пяти категориям благосостояния: A, B, C, D и E. При определении категории будет учитываться не один отдельный показатель, а совокупность нескольких критериев.

Категория А — семьи с высоким уровнем благосостояния

Для отнесения к этой категории необходимо одновременное соответствие как минимум двум критериям. Среди них — ежемесячный доход от 356 тысяч теңге на человека, наличие нескольких жилых объектов общей площадью более 120 квадратных метров, коммерческой недвижимости, крупного бизнеса, автомобиля класса люкс и сельскохозяйственных активов.

По данным министра, к этой категории относятся 329 тысяч домохозяйств, или 5% от общего числа.

Категория B — экономически устойчивые семьи

Для этой категории также необходимо соответствие как минимум двум критериям. В их числе — доход от 305 до 356 тысяч теңге на человека, наличие нескольких объектов недвижимости, автомобиля премиум-класса, среднего бизнеса или коммерческого транспорта.

Также учитываются сельскохозяйственная техника, земельные участки и поголовье скота.

По информации министра, к категории B относятся 1 миллион 50 тысяч домохозяйств, или 15%. Для семьи из четырех человек установленный диапазон дохода составляет от 1,2 до 1,4 миллиона теңге в месяц.

Категория C — семьи с удовлетворительным уровнем благосостояния

К этой категории могут относиться семьи с доходом от 203 до 305 тысяч теңге на человека, в которых трудоустроены два или более члена семьи, есть собственное жилье и автомобиль либо ведется малый бизнес.

В докладе министра отмечалось, что к этой категории относятся 2,8 миллиона домохозяйств, или 45%.

Несмотря на наличие стабильного дохода, такие семьи могут нуждаться в отдельных мерах государственной поддержки.

Категория D — экономически уязвимые семьи

К этой группе относятся семьи, в которых доход на одного человека составляет от одного до двух прожиточных минимумов, трудоспособные члены семьи не имеют работы, имеются просроченные кредитные задолженности либо семья недостаточно обеспечена жильем.

В докладе указано, что доход на человека составляет примерно от 51 до 102 тысяч теңге.

Численность домохозяйств категории D составляет около 1,8 миллиона, или 29%.

Категория E — социально уязвимые семьи

К этой категории относятся семьи, не имеющие дохода или находящиеся за чертой бедности, имеющие длительную просроченную задолженность по кредитам, не имеющие трудоспособных членов семьи либо собственного жилья.

По данным министра, в категорию E входят 212 тысяч домохозяйств, или 3%.

Именно на такие семьи государственная поддержка должна быть направлена в первую очередь.

Как подчеркнул министр, семьи категорий C, D и E сохранят право на получение государственной поддержки по 14 видам выплат. В общей сложности это около 4,8 миллиона домохозяйств.

На какие пособия введут критерий нуждаемости

По словам Аскарбека Ертаева, критерий нуждаемости будет введен только для 14 из 36 видов государственных пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета.

В их числе отдельные выплаты семьям с детьми, пособия, связанные с инвалидностью, уходом и потерей кормильца, выплаты на погребение, а также специальные государственные пособия.

Согласно новому порядку, для семей категорий А и В возможность получения этих выплат будет ограничена. Семьи категорий C, D и E сохранят право на их получение.

В докладе министра отмечалось, что остальные 22 вида пособий продолжат назначать в прежнем порядке.

В их числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, лицам, пострадавшим от ядерных испытаний и политических репрессий.

Кроме того, уровень благосостояния домохозяйства не будет учитываться при назначении выплат отдельным категориям лиц с инвалидностью и гражданам, работавшим во вредных условиях труда.

Как изменятся выплаты при рождении ребенка и по уходу за ним

Как пояснил министр, новые требования коснутся не всех выплат, связанных с рождением ребенка и уходом за ним.

Для женщин, участвовавших в системе социального страхования два года и более, социальная выплата по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования сохранится независимо от категории благосостояния семьи.

В то же время единовременное пособие при рождении ребенка, выплачиваемое из республиканского бюджета, будет назначаться с учетом критерия нуждаемости.

В докладе министра указано, что единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, выплачиваемые неработающим женщинам из республиканского бюджета, также будут зависеть от уровня нуждаемости семьи.

В этом случае семьи категорий C, D и E сохранят право на получение выплат, а семьям категорий А и В указанные пособия назначаться не будут.

При этом, если мать выйдет на работу до достижения ребенком возраста 1,5 года, социальная выплата по уходу за ребенком продолжит выплачиваться до окончания установленного срока.

Таким образом, возвращение женщины к трудовой деятельности не станет основанием для прекращения выплаты.

Выплаты по беременности и родам сохранятся в прежнем порядке независимо от категории благосостояния семьи.

Уровень благосостояния семьи будут регулярно пересматривать

Реализация новой системы будет обеспечиваться через Цифровую карту семьи.

По словам министра, система охватывает 6,2 миллиона семей, а данные поступают более чем из 30 государственных информационных систем.

Информация обновляется ежедневно, а состав семьи и уровень ее благосостояния пересматриваются ежемесячно.

Если доходы семьи снизятся и она перейдет в категорию нуждающихся в государственной поддержке, при очередной переоценке ее право на получение временно приостановленной выплаты может быть восстановлено.

Таким образом, семья не будет закрепляться за определенной категорией навсегда. По мере изменения ее социально-экономического положения уровень благосостояния будет оцениваться повторно.

По словам министра, цель реформы заключается не в сокращении социальной помощи, а в ее направлении тем, кто действительно в ней нуждается.

Одновременно с предоставлением социальной поддержки предусматривается содействие гражданам в трудоустройстве и получении профессионального образования.

Более 200 казахстанцев добровольно отказались от пособий

В Казахстане более 200 граждан приняли решение добровольно отказаться от получения некоторых государственных пособий.

Среди них — предприниматели и многодетные родители, материальное положение которых улучшилось и которые теперь могут самостоятельно обеспечивать свои семьи.

Ранее некоторым семьям с высоким уровнем благосостояния, относящимся к категории А, направили SMS-уведомления на основании данных Цифровой карты семьи.

В сообщениях гражданам разъяснили возможность добровольного отказа от соответствующих выплат.

Гражданин может сообщить о своем решении, ответив на SMS. При этом прекращается только та выплата, от которой он добровольно отказался. Право на остальные пособия сохраняется.

Соответствующие выплаты гражданам, добровольно отказавшимся от них, будут прекращены до 1 января 2027 года.

Жительница Актобе, мать шестерых детей и предприниматель Калауша Садыкова также добровольно отказалась от пособия для многодетных семей.

По ее словам, когда она только начинала собственное дело, государственная поддержка имела большое значение для семьи. Однако теперь она может обеспечивать ее самостоятельно.

«Когда я только начинала свой бизнес, эта поддержка была для нас очень полезной. Сейчас мое дело развивается, и я могу самостоятельно обеспечивать свою семью. Поэтому я приняла решение добровольно отказаться от пособия для многодетных семей», — рассказала Калауша Садыкова.

Казахстанцы смогут проверить, к какой категории относится их семья

Для ознакомления с критериями оценки благосостояния семьи гражданам стал доступен новый сервис в мобильном приложении eGov Mobile.

С помощью калькулятора пользователи смогут ознакомиться с критериями оценки, учитывающими не только доходы и имущество семьи, но и ее состав, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью, а также предварительно рассчитать уровень благосостояния.

Расчет проводится на основании сведений, которые пользователь вводит самостоятельно.

Поэтому результаты калькулятора носят исключительно информационный характер и не являются решением о назначении или прекращении выплаты государственного пособия.

Казахстанцы могут предварительно рассчитать уровень благосостояния своей семьи. Для этого достаточно воспользоваться калькулятором в приложении eGov Mobile и определить, к какой категории предположительно относится их домохозяйство.