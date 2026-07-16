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  • Кому положена адресная социальная помощь в Казахстане: кто может получить АСП и что изменилось в 2026 году

Кому положена адресная социальная помощь в Казахстане: кто может получить АСП и что изменилось в 2026 году

Всего в республиканском бюджете на 2026 год на реализацию программы предусмотрено 62,7 млрд тенге. 

16 Июля 2026, 17:50
АВТОР
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BAQ.KZ 16 Июля 2026, 17:50
16 Июля 2026, 17:50
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Фото: BAQ.KZ

Адресная социальная помощь (АСП) остается одной из ключевых мер государственной поддержки малообеспеченных семей в Казахстане. Только с начала 2026 года выплаты уже получили 163,3 тысячи человек из 30,3 тысячи семей, а из бюджета на эти цели предусмотрено 62,7 млрд тенге. При этом в стране обновляются правила оценки нуждаемости, а сама система становится более цифровой и адресной. Кто может претендовать на АСП, как оформить выплаты и какие изменения вступили в силу — в обзоре корреспондента BAQ.KZ

Что такое адресная социальная помощь

Адресная социальная помощь — это денежная выплата, которая предоставляется семьям или гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленной в регионе черты бедности. Основная цель программы — поддержать людей финансово и помочь семье выйти из сложной жизненной ситуации через трудоустройство, обучение и другие меры содействия занятости. 

АСП назначается ежеквартально, а ее размер рассчитывается индивидуально — исходя из состава семьи, доходов и региональной черты бедности. 

Кто имеет право на получение АСП

Получателями адресной социальной помощи могут стать:

  • граждане Казахстана;
  • кандасы;
  • беженцы;
  • иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране.

Главное условие — среднедушевой доход семьи должен быть ниже установленной черты бедности. При расчете учитывается совокупный доход всех членов семьи. 

Для трудоспособных членов семьи получение АСП, как правило, связано с участием в мерах содействия занятости — трудоустройстве, профессиональном обучении, общественных работах или открытии собственного дела. Исключения предусмотрены для отдельных категорий граждан, которые объективно не могут работать. 

Какие выплаты предусмотрены

Помимо самой адресной социальной помощи, семьи получают и дополнительную поддержку.

В частности, детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного года до шести лет включительно ежемесячно выплачивается 1,5 МРП на каждого ребенка. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 марта 2026 года такую выплату получили более 50,1 тысячи детей, на что было направлено 618,1 млн тенге

Кроме денежных выплат государство предлагает:

  • помощь в трудоустройстве;
  • профессиональное обучение;
  • гранты на открытие собственного бизнеса;
  • другие меры социальной адаптации и занятости.

Как оформить АСП

Подать заявление можно несколькими способами:

  • через портал электронного правительства;
  • в карьерных центрах;
  • через акиматы сельских округов;
  • в отделах занятости населения.

При обращении требуется удостоверение личности, а при подаче онлайн — электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Что изменилось в 2026 году

В июле 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, направленные на более точное определение нуждаемости семей.

Теперь при оценке материального положения учитываются не только доходы, но и ряд дополнительных факторов, включая:

  • кредитную нагрузку;
  • наличие жилья;
  • личное подсобное хозяйство;
  • другие показатели благосостояния.

Кроме того, была обновлена система начисления баллов при определении уровня нуждаемости, а также закреплена возможность обжаловать решение комиссии в административном порядке. 

По мнению разработчиков изменений, это позволит сделать механизм назначения социальной помощи более справедливым и направлять государственную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается. 

Сколько человек уже получают помощь

По состоянию на 1 марта 2026 года адресная социальная помощь назначена:

  • 163,3 тыс. человек;
  • 30,3 тыс. семей;
  • общая сумма выплат составила 5,2 млрд тенге.

Всего в республиканском бюджете на 2026 год на реализацию программы предусмотрено 62,7 млрд тенге

На что обратить внимание

Эксперты рекомендуют гражданам внимательно отслеживать изменения правил назначения АСП. В последние годы система постепенно переходит к комплексной оценке уровня благосостояния семьи, а большинство процедур уже переведены в цифровой формат с использованием данных государственных информационных систем и Цифровой карты семьи. Это позволяет ускорить рассмотрение заявлений и повысить адресность социальной поддержки.

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