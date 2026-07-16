Кому положена адресная социальная помощь в Казахстане: кто может получить АСП и что изменилось в 2026 году

Адресная социальная помощь (АСП) остается одной из ключевых мер государственной поддержки малообеспеченных семей в Казахстане. Только с начала 2026 года выплаты уже получили 163,3 тысячи человек из 30,3 тысячи семей, а из бюджета на эти цели предусмотрено 62,7 млрд тенге. При этом в стране обновляются правила оценки нуждаемости, а сама система становится более цифровой и адресной. Кто может претендовать на АСП, как оформить выплаты и какие изменения вступили в силу — в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Что такое адресная социальная помощь

Адресная социальная помощь — это денежная выплата, которая предоставляется семьям или гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленной в регионе черты бедности. Основная цель программы — поддержать людей финансово и помочь семье выйти из сложной жизненной ситуации через трудоустройство, обучение и другие меры содействия занятости.

АСП назначается ежеквартально, а ее размер рассчитывается индивидуально — исходя из состава семьи, доходов и региональной черты бедности.

Кто имеет право на получение АСП

Получателями адресной социальной помощи могут стать:

граждане Казахстана;

кандасы;

беженцы;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране.

Главное условие — среднедушевой доход семьи должен быть ниже установленной черты бедности. При расчете учитывается совокупный доход всех членов семьи.

Для трудоспособных членов семьи получение АСП, как правило, связано с участием в мерах содействия занятости — трудоустройстве, профессиональном обучении, общественных работах или открытии собственного дела. Исключения предусмотрены для отдельных категорий граждан, которые объективно не могут работать.

Какие выплаты предусмотрены

Помимо самой адресной социальной помощи, семьи получают и дополнительную поддержку.

В частности, детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного года до шести лет включительно ежемесячно выплачивается 1,5 МРП на каждого ребенка. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 марта 2026 года такую выплату получили более 50,1 тысячи детей, на что было направлено 618,1 млн тенге.

Кроме денежных выплат государство предлагает:

помощь в трудоустройстве;

профессиональное обучение;

гранты на открытие собственного бизнеса;

другие меры социальной адаптации и занятости.

Как оформить АСП

Подать заявление можно несколькими способами:

через портал электронного правительства;

в карьерных центрах;

через акиматы сельских округов;

в отделах занятости населения.

При обращении требуется удостоверение личности, а при подаче онлайн — электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Что изменилось в 2026 году

В июле 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, направленные на более точное определение нуждаемости семей.

Теперь при оценке материального положения учитываются не только доходы, но и ряд дополнительных факторов, включая:

кредитную нагрузку;

наличие жилья;

личное подсобное хозяйство;

другие показатели благосостояния.

Кроме того, была обновлена система начисления баллов при определении уровня нуждаемости, а также закреплена возможность обжаловать решение комиссии в административном порядке.

По мнению разработчиков изменений, это позволит сделать механизм назначения социальной помощи более справедливым и направлять государственную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается.

Сколько человек уже получают помощь

По состоянию на 1 марта 2026 года адресная социальная помощь назначена:

163,3 тыс. человек ;

; 30,3 тыс. семей ;

; общая сумма выплат составила 5,2 млрд тенге.

Всего в республиканском бюджете на 2026 год на реализацию программы предусмотрено 62,7 млрд тенге.

На что обратить внимание

Эксперты рекомендуют гражданам внимательно отслеживать изменения правил назначения АСП. В последние годы система постепенно переходит к комплексной оценке уровня благосостояния семьи, а большинство процедур уже переведены в цифровой формат с использованием данных государственных информационных систем и Цифровой карты семьи. Это позволяет ускорить рассмотрение заявлений и повысить адресность социальной поддержки.