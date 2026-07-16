Кому положена адресная социальная помощь в Казахстане: кто может получить АСП и что изменилось в 2026 году
Всего в республиканском бюджете на 2026 год на реализацию программы предусмотрено 62,7 млрд тенге.
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Адресная социальная помощь (АСП) остается одной из ключевых мер государственной поддержки малообеспеченных семей в Казахстане. Только с начала 2026 года выплаты уже получили 163,3 тысячи человек из 30,3 тысячи семей, а из бюджета на эти цели предусмотрено 62,7 млрд тенге. При этом в стране обновляются правила оценки нуждаемости, а сама система становится более цифровой и адресной. Кто может претендовать на АСП, как оформить выплаты и какие изменения вступили в силу — в обзоре корреспондента BAQ.KZ.
Что такое адресная социальная помощь
Адресная социальная помощь — это денежная выплата, которая предоставляется семьям или гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленной в регионе черты бедности. Основная цель программы — поддержать людей финансово и помочь семье выйти из сложной жизненной ситуации через трудоустройство, обучение и другие меры содействия занятости.
АСП назначается ежеквартально, а ее размер рассчитывается индивидуально — исходя из состава семьи, доходов и региональной черты бедности.
Кто имеет право на получение АСП
Получателями адресной социальной помощи могут стать:
- граждане Казахстана;
- кандасы;
- беженцы;
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране.
Главное условие — среднедушевой доход семьи должен быть ниже установленной черты бедности. При расчете учитывается совокупный доход всех членов семьи.
Для трудоспособных членов семьи получение АСП, как правило, связано с участием в мерах содействия занятости — трудоустройстве, профессиональном обучении, общественных работах или открытии собственного дела. Исключения предусмотрены для отдельных категорий граждан, которые объективно не могут работать.
Какие выплаты предусмотрены
Помимо самой адресной социальной помощи, семьи получают и дополнительную поддержку.
В частности, детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного года до шести лет включительно ежемесячно выплачивается 1,5 МРП на каждого ребенка. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 марта 2026 года такую выплату получили более 50,1 тысячи детей, на что было направлено 618,1 млн тенге.
Кроме денежных выплат государство предлагает:
- помощь в трудоустройстве;
- профессиональное обучение;
- гранты на открытие собственного бизнеса;
- другие меры социальной адаптации и занятости.
Как оформить АСП
Подать заявление можно несколькими способами:
- через портал электронного правительства;
- в карьерных центрах;
- через акиматы сельских округов;
- в отделах занятости населения.
При обращении требуется удостоверение личности, а при подаче онлайн — электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Что изменилось в 2026 году
В июле 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения, направленные на более точное определение нуждаемости семей.
Теперь при оценке материального положения учитываются не только доходы, но и ряд дополнительных факторов, включая:
- кредитную нагрузку;
- наличие жилья;
- личное подсобное хозяйство;
- другие показатели благосостояния.
Кроме того, была обновлена система начисления баллов при определении уровня нуждаемости, а также закреплена возможность обжаловать решение комиссии в административном порядке.
По мнению разработчиков изменений, это позволит сделать механизм назначения социальной помощи более справедливым и направлять государственную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается.
Сколько человек уже получают помощь
По состоянию на 1 марта 2026 года адресная социальная помощь назначена:
- 163,3 тыс. человек;
- 30,3 тыс. семей;
- общая сумма выплат составила 5,2 млрд тенге.
Всего в республиканском бюджете на 2026 год на реализацию программы предусмотрено 62,7 млрд тенге.
На что обратить внимание
Эксперты рекомендуют гражданам внимательно отслеживать изменения правил назначения АСП. В последние годы система постепенно переходит к комплексной оценке уровня благосостояния семьи, а большинство процедур уже переведены в цифровой формат с использованием данных государственных информационных систем и Цифровой карты семьи. Это позволяет ускорить рассмотрение заявлений и повысить адресность социальной поддержки.
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