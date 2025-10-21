В Казахстане растёт число граждан, получающих специальную социальную выплату (ССВ) за работу во вредных условиях — по состоянию на 1 октября 2025 года ее уже назначили 5387 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Эта мера поддержки действует с января 2024 года и направлена на тех, кто длительное время трудился на производстве с повышенным риском для здоровья. Всего за выплатой обратились 5468 казахстанцев, причем подавляющее большинство заявлений были удовлетворены.

Среди них 431 человек получил ССВ из двух источников финансирования — республиканского бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда. Почти пять тысяч заявителей (4956) оформили выплаты сразу из четырех источников, включая также работодателя и страховую компанию. При этом 116 граждан ещё ждут оформления аннуитетного договора со страховыми, а 75 — не ответили на уведомления. Лишь шестерым в выплате отказали из-за несоответствия требованиям.

Самыми активными регионами по количеству обращений стали Карагандинская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области. Лидируют работники из отраслей с вредными условиями труда — таких профессий в официальном перечне более 2300, охватывающих 17 ключевых секторов экономики, включая горнодобывающую и обрабатывающую промышленность.

Чтобы получить ССВ, необходимо соответствовать ряду условий: быть не моложе 55 лет, иметь как минимум семилетний стаж профессиональных пенсионных отчислений и прекратить работу во вредных условиях. При этом возможен вариант перехода на лёгкий труд — в этом случае человек будет одновременно получать и зарплату, и спецвыплату. Мера помогает обеспечить достойную поддержку тем, кто посвятил жизнь тяжёлому и зачастую опасному труду, и становится важной частью новой социальной политики страны.