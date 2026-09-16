Кому в Казахстане дают льготную ипотеку и арендное жильё

В Казахстане в 2026 году планируется ввести 20,4 млн квадратных метров жилья — это около 188 тыс. квартир. За восемь месяцев уже введено 11,3 млн квадратных метров, или 105,9 тыс. квартир. Гражданам доступны несколько инструментов господдержки: льготные ипотечные программы, арендное жильё, субсидирование арендной платы и жилищные сертификаты. По программам «2-10-20» и «5-10-20» в этом году уже выдано 6,2 тыс. займов.

Ещё 11,9 тыс. займов на сумму 350 млрд тенге выдали по программе «Наурыз». Субсидированием арендной платы охвачено 11,2 тыс. семей. Отдельно государство предоставляет арендное жильё. С начала года гражданам передали 12 653 арендные квартиры. Продолжается и приватизация ранее предоставленного арендного жилья без права выкупа. За восемь месяцев этой возможностью воспользовались более 6,8 тыс. семей.

В реализации жилищной политики участвует АО «Казахстанская Жилищная Компания». Компания развивает механизм аренды жилья с правом выкупа, финансирует региональные жилищные проекты и развитие инженерной инфраструктуры.

Сегодня Казахстанская Жилищная Компания использует сразу несколько инструментов для повышения доступности жилья. Это не только предоставление арендного жилья с правом выкупа, но и финансирование жилищных проектов в регионах через местные исполнительные органы, — отметил заместитель председателя правления компании Исламбек Каирбеков.

При этом меняется и механизм распределения жилья. С мая 2025 года соответствующие функции переданы от акиматов Отбасы банку. С сентября 2026 года внедрены новые подходы к распределению арендного жилья в сельских населённых пунктах. При предоставлении жилья также учитывается количество комнат в зависимости от состава семьи.