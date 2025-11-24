В Казахстане с начала 2025 года государственные пособия для многодетных семей и награждённых матерей получили в среднем 846,5 тыс. человек. Общий объём выплат за десять месяцев достиг 501,8 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Минтруда, многодетные семьи получили львиную долю средств — 436,5 млрд тенге. Эти выплаты охватили 603 тыс. семей по всей стране.

Ещё 65,2 млрд тенге пришлись на 243,4 тыс. награждённых матерей, удостоенных подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", звания "Мать-героиня" или орденов "Материнская слава".

Только за октябрь 2025 года госпособия получили 835,2 тыс. человек. Общая сумма перечислений составила 52 млрд тенге.

Из них:

590 тыс. многодетных семей получили 45,4 млрд тенге;

245,1 тыс. награждённых матерей — 6,6 млрд тенге.

Пособие многодетным семьям назначается независимо от дохода при наличии четырёх и более совместно проживающих несовершеннолетних детей либо студентов очной формы до 23 лет.

Размер выплат в 2025 году:

4 детей — 63 030 тенге;

5 детей — 78 798 тенге;

6 детей — 94 565 тенге;

7 детей — 110 332 тенге;

8 и более — 15 728 тенге на каждого ребёнка.

Пособие награждённым матерям выплачивается женщинам, получившим "Алтын алқа", "Күміс алқа" или ранее — звание "Мать-героиня".

Размеры:

"Күміс алқа" — 25 165 тенге;

"Алтын алқа", "Мать-героиня", ордена "Материнская слава" I и II степени — 29 097 тенге.

С 1 января 2025 года государственные социальные пособия семьям с детьми были повышены на 6,5%, что также повлияло на общий объём финансирования.

В Минтруда отмечают, что поддержка многодетных и награждённых матерей остаётся одним из ключевых приоритетов социальной политики государства.