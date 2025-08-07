В случае роста коммунальных тарифов расходы социально уязвимых категорий граждан будут компенсироваться за счёт местных бюджетов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Казахстане действует механизм жилищной помощи, при котором государство частично покрывает затраты на коммунальные услуги, если платежи превышают определённую долю от совокупного дохода семьи.

"Если расходы на коммунальные услуги превышают 7–10% семейного дохода (в зависимости от региона), всё превышение подлежит компенсации. Эти нормы устанавливаются маслихатами и акиматами. В Астане и Алматы порог выше, в других регионах — ниже", — пояснил Бозумбаев.

Он также отметил, что в будущем жилищная помощь будет интегрирована в "социальный кошелёк" — цифровую платформу для получения государственной поддержки. При этом компенсации будут предоставляться в пределах установленных социальных норм потребления.

"Если, например, в доме площадью 800 или 1000 квадратных метров проживают всего три человека — очевидно, компенсация будет рассчитываться строго по нормативу. А если в трёхкомнатной квартире живут пять-шесть человек — там, конечно, расходы будут компенсированы в полном объёме", — добавил он.

Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что основное внимание будет уделено защите социально уязвимых слоёв населения: