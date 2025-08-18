Министерство труда и социальной защиты населения проводит системную работу по поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом ведомство сообщило в официальном ответе на редакционный запрос BAQ.KZ.

По данным министерства, в 2020-2023 годах зарплата педагогов организаций образования, а в 2021-2023 годах – работников медицины и социальной защиты увеличилась в два раза.

"С 2022 года заработная плата других категорий работников бюджетной сферы – бухгалтеров, библиотекарей, лесников, водителей, уборщиков, охранников и других специалистов – ежегодно до 2025 года повышается в среднем на 20%. В результате за четыре года их заработная плата также выросла вдвое", – говорится в официальном ответе.

Кроме того, с 2022 года местным исполнительным органам предоставлено право устанавливать стимулирующие надбавки к зарплате работников бюджетной сферы за счёт собственных средств. Эта мера позволяет дополнительно увеличивать заработную плату в регионах.

В частных организациях размер зарплаты определяется внутренней системой оплаты труда работодателя. Там повышение осуществляется через коллективные переговоры и условия, прописанные в трудовом договоре между работодателем и сотрудником.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на Республиканской августовской конференции отметил, что за последние четыре года заработная плата учителей выросла в два раза.