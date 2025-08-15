Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Августовской конференции педагогов заявил, что за последние четыре года заработная плата учителей в стране увеличилась в два раза, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что образование является главным приоритетом государственной политики, а поддержка педагогов — важнейшей задачей. С 2019 года бюджет системы образования вырос в три раза, введено в эксплуатацию 1200 школ для более чем миллиона учеников.

"Если мы хотим стать передовой страной, необходимо обеспечить наилучшие условия для учителей. Великий просветитель Ахмет Байтурсынов говорил: “Душа школы – это учитель”", — отметил Токаев.

По его словам, в Казахстане принят Закон "О статусе педагога", учреждено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", которым уже награждены 74 учителя. Особое внимание уделяется освобождению педагогов от несвойственных обязанностей, чтобы они могли сосредоточиться на обучении детей.