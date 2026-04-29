В Региональной службе коммуникаций ВКО прошла пресс-конференция с участием представителей Департамента государственных доходов по ВКО, где были разъяснены изменения в налоговом законодательстве, передает BAQ.kz.

Согласно обновленному Налоговому кодексу, ряд налогоплательщиков сможет воспользоваться упрощённым порядком возврата превышения по налогу на добавленную стоимость (НДС).

В частности, такая возможность предусмотрена для:

участников налогового мониторинга;

компаний, которые в течение года осуществляли операции, облагаемые по нулевой ставке;

налогоплательщиков, у которых доля таких операций составляет не менее 50% от общего оборота.

Возврат возможен при отсутствии неисполненных уведомлений на момент подачи заявления, а также при наличии ранее подтверждённых сумм превышения налога по итогам проверок за последние 12 месяцев.

Срок возврата составляет до 15 рабочих дней с момента подачи требования.

Также в ведомстве напомнили, что казахстанцы могут получить отсрочку или рассрочку по налогам, платежам и пеням. Такая мера предоставляется в случае, если текущее финансовое положение не позволяет своевременно оплатить обязательства, но есть основания ожидать улучшения ситуации в будущем.

Отдельно было отмечено, что в этом году наступает срок подачи декларации о доходах и имуществе за 2025 год (форма 270.00). Обязанность распространяется на государственных служащих, приравненных к ним лиц, депутатов, руководителей бюджетных организаций и квазигоссектора, а также на учредителей юридических лиц и их супругов.

Подать декларацию можно в электронном формате через сервисы «Кабинет налогоплательщика», портал eGov.kz или мобильное приложение eSalyk Azamat.