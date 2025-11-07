В Семее под разными предлогами хотят закрыть гинекологическую больницу, которая обслуживает женское население со всей области. Медперсонал частного учреждения вот уже третий год отстаивает здание, но настойчивость облздрава и балансодержателя, требующих освободить помещение, а также судебные тяжбы почти не оставляют врачам шансов. Между тем, несколько лет назад медицина Семея уже потеряла роддомы №2 и №3, которые освободили из-за ненадобности этой службы. Сотрудники медучреждения переживают, что женскую консультацию ждёт такая же участь. В этом случае без работы могут остаться больше 80 человек, а будущие мамы не смогут получить нужную помощь. Корреспондент BAQ.KZ выслушал все стороны конфликта.

Немного истории

Гинекологическая терапия, лечение, детоношение в области Абай неразрывно связаны с учреждением "Жамиля". Это организация с историей, где за 30 лет вылечились, смогли родить и сохранить детей свыше 70 тысяч женщин.

Медицинская организация размещается на трёх этажах здания по адресу Жамакаева, 73.

Его построили в 1991 году специально для Центра материнства и детства как помощь пострадавшим от испытаний на ядерном полигоне. Поскольку влияние радиации оказывает прямое воздействие на репродуктивное здоровье даже спустя несколько поколений.

Фото Альбины Халел

В связи с тяжёлым экономическим положением в 1996 году специализированное здание с операционными и смотровыми кабинетами сдали в аренду. Главным условием было сохранить целевое назначение и объём оказания медицинской помощи для жительниц некогда Семипалатинской области.

Это условие было выполнено. Учредителем и арендатором новой, уже частной медицинской организации гинекологического профиля выступило руководство учреждения. Благодаря чему в трудные для страны годы удалось сберечь квалифицированный штат, медицинское оборудование и услуги по сохранению женского репродуктивного здоровья.

Здание находилось на балансе Управления финансов Восточно-Казахстанской области. В 2019 году балансодержателем назначили Больницу скорой медицинской помощи, которая располагалось по соседству. Сейчас это коммунальная собственность Абайской области.

"С 1996 года по настоящее время мы оказывали экстренную плановую медицинскую помощь не только городу Семей, но и всей области. До 40% женщин, которых госпитализируют в наши учреждения - это сельские жительницы из районов, прилегающих к испытательному полигону - Абай, Абралы, Аягоз, а также Урджар, Маканчи и другие регионы. Мы работали в режиме 24 на 7 без выходных, к нам приезжают скорые со всей области. Даже когда мы относились к ВКО, за нашим учреждением сохранялся практически весь регион, и мы несли эту экстренную службу", - пояснила директор учреждения "Жамиля" города Семей Жанар Абеева.

Фото Альбина Халел

На государственные нужды

В 2000 году по решению Министерства здравоохранения гинекологическое отделение экстренной помощи из "Жамили" было решено передать в БСМП. Вместе с койками, персоналом, оборудованием. То есть отделение в новом корпусе больницы было сформировано за счёт кадров и опыта исторического учреждения.

На освободившемся третьем этаже здания по приказу Управления здравоохранения ВКО и по согласованию с Министерством здравоохранения было открыто отделение кардио-реабилитации третьего этапа на 25 коек. Все пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, стентирование, либо прошли операцию аортокоронарного шунтирования поступают на реабилитацию в это отделение.

Фото Альбина Халел

Параллельно сохраняется амбулаторный приём, гинекологическая помощь в круглосуточном стационаре на 15 коек, и 21 койка стационар-замещающий помощи. 90% пациенток обслуживаются в рамках договора ФСМС бесплатно.

Борьба за здание началась в 2022 году и по сей день продолжается в эпистолярном жанре. Первое письмо от БСМП удивило откровенностью. В нём говорилось, что в этой новой больнице изначально не предусмотрен набор основных и вспомогательных помещений, и оно не может отвечать требованиям санитарных норм. Поэтому здание гинекологии могло бы служить вспомогательным объектом.

В феврале 2023 года облздрав просит освободить помещение для нужд роддома №1, в котором на тот момент шёл ремонт: "Для качественного оказания услуг роженицам", говорится в письме.

В июне того же года очередное письмо: на этот раз в здании хотят открыть консультативно-диагностическое учреждение для будущих мам, опять же в связи с близостью к перинатальному центру.

Фото Альбина Халел

"Помимо этого в 2021 году само БСМП, наш балансодержатель, сдавал у себя площадь для организации, которая оказывала услуги гемодиализа. То есть место есть. Когда мы были в Управлении здравоохранения, начальник сказал, что в здании по Жамакаева, 73 будет размещён кожно-венерологический диспансер, возможно спид-центр, ещё позже центр крови. Так что же вы всё-таки хотите там разместить? Какая больница там должна быть? Вот уже три года наши сотрудники оказывают помощь, при этом слыша, что скоро нас закроют, выкинут", - поделилась своими эмоциями и зачитала письма бухгалтер учреждения "Жамиля".

В августе этого года, незадолго до окончания договора аренды, гинекологи снова получили новость об отказе пролонгирования договора и повестку в суд.

"В августе этого года мы получили от БСМП уведомление о том, что в связи с окончанием договора они не хотят его продлевать. Была обозначена одна цель - на государственные нужды и всё. После этого мы получили уведомление от Управления финансов, аналогичное первому. Мы предложили этим двум ведомствам инициативу государственного частного партнёрства, предложили инвестиционный проект, в рамках которого хотим вложить инвестиции, которые пойдут в основной капитал, то есть в это здание, которое мы арендуем у БСМП. Планируем сделать модернизацию, отремонтировать кровлю, помещения, системы горячего и холодного водоснабжения, отопительной системы. Проект мы передали в облздрав", - рассказала о сложившейся ситуации Семей Жанар Абеева.

А мест не хватает!

Семей часто сравнивают с Усть-Каменогорском. Сложившаяся ситуация не исключение. В самом близком соседнем городе с населением 350 тысяч человек насчитывается всегт 120 гинекологических коек. В Семее - около 75 коек вместе с "Жамилёй". Поэтому у общественности возникает резонный вопрос: как справиться с этой нагрузкой, если проблем с репродуктивным здоровьем и беременностью из года в год становится только больше. К тому же важно не растерять кадровый потенциал и сложившиеся в учреждении традиции лечения женщин.

Проблему с возможным возникновением дефицита гинекологических коек обсудили общественники на Совете развития региона, которые остро высказались по данному вопросу.

Например, руководитель "Дома мамы" города Семей Айнур Нуртазина поведала собравшимся показательную историю.

"В прошлом году главный гинеколог области Абай обратилась к нам и попросила принять к себе беременных женщин из районов, которые должны до родов лежать в роддоме в связи с патологиями. Я удивилась, ведь мы не принимаем такой контингент, это не наша категория. Но в связи с наличием мест мы взяли их. Нам обещали, что они пробудут у нас 10 дней. В результате за год мы приняли 54 таких женщин. Одна из них пребывала у нас полтора месяца. Это говорит о нехватке гинекологических коек. Хочу сказать также, что моя дочь в данный момент лежит на сохранении в учреждении "Жамиля", и говорит, что там очень много пациенток из отдалённых районов. Я представления не имею, как можно закрыть больницу, в которой созданы все условия, у которой своя история. Не знаю женщину, которая бы там не лежала. Это опытный костяк специалистов, который мы потом никогда не соберём", - поделилась своим мнением Айнагуль Нуртазина.

Фото Альбина Халел

В настоящее время койки гинекологической помощи в Семее расположены в отделении БСМП, в первой городской больнице и в учреждении "Жамиля".

Кому достанется здание?

Член общественного совета города Семей Фарида Рахматуллина, которая также была пациенткой женской больницы, считает, что в борьбе медицинских учреждений за здание есть определённая выгода. И что женская консультация может повторить судьбу третьего роддома. Его освободили в 2016 году, после чего здание 10 лет простояло без дела. И это при острой нехватке квадратных метров для местного здравоохранения. По одним данным сейчас там хотят обустроить частную гостиницу, по версии акимата - медицинское учреждение, которое объединит подведомственные на местах Минздраву учреждения.

"Кто-то настойчиво пытается закрыть "Жамилю", совершенно чётко понимая, что распределить этих специалистов вы не сможете никуда, продлить им лицензию тоже нельзя будет. То есть мы потеряем специалистов и целую организацию, которая занимается жизненно необходимым оказанием услуг для женской половины нашего города. Это вопрос жизни матери, ребёнка, целой семьи. Не могу осознать причину, не понимаю и не вижу, она кажется несостоятельной. При любом раскладе, даже если бы ещё несколько роддомов функционировали, её нельзя закрывать, потому что больше нигде такого нет. Как вы можете поставить на весы жизнь женского населения города и области. Это здание строили как бизнес-центр или как медицинский центр, который должен оказывать населению помощь? Где приоритеты государства?", - задаёт вопрос Фарида Рахматуллина.

Её коллега по областному общественному совету, гражданский активист Роллан Машпиев считает, что закрытие гинекологического учреждения - это бомба замедленного действия, направленная на здоровье всего региона.

Фото Альбины Халел

Депутат областного маслихата, предприниматель Рафаил Хазипов принимал участие в строительстве здания той самой гинекологической службы, которое хотят передать в БСМП для пока неизвестных государственных нужд. По его воспоминаниям, это было первое подобное специализированное учреждение в Казахстане."На сегодняшний день главный вопрос должен стоять примерно так: что получит регион от того, что закроется серьёзное учреждение области Абай? В облздраве постоянно докладывают, что у нас нет детской поликлиники, областной больницы, стратегическое учреждение Центр крови в арендованном здании. Получается, у нас всё должно быть плохо? А что есть, надо поломать?", - задаёт вопрос Рафаил Хазипов, добавляя, что планирует инициировать обращение в Правительство Казахстана.

Здоровье в кубе!

В областном управлении здравоохранения обозначили чёткую позицию - здание принадлежит государству, оно в коммунальной собственности Управления финансов области Абай. Балансодержателем является БСМП г. Семей, учреждение "Жамиля" его арендует с 1996 года.

Договор аренды длится два года. В августе 2023-го руководство БСМП уже отправляло подобное уведомление об отказе его пролонгировать, мотивируя необходимостью полезной площади для собственных нужд. Однако медиативным соглашением суд постановил заключить его снова.

В августе этого года документ исчерпал своё законную силу и на учреждение снова подали в суд, прося освободить помещения. Истцом выступил БСМП.

"Пока судебные разбирательства не прекратятся, мы ничего сделать не можем. Не заставить освободить, но и не можем заставить БСМП продлить аренду ещё на два года. Мы сейчас между двух огней", - пояснили в Управлении финансов области Абай.

В Управлении здравоохранения области Абай прокомментировали данную ситуацию. Как говорится в ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ о причинах изъятия здания, договор имущественного найма (аренды), заключённый 11 сентября 2019 года, был продлён до 11 сентября 2025 года на основании соглашения о медиации, которое урегулировало спор между сторонами.

"Здание будет использоваться по своему целевому назначению в соответствии с решением уполномоченного органа и с учётом необходимости в помещениях для медицинских учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области Абай. Балансодержатель - Больница скорой медицинской помощи - инициировал процедуру передачи имущества по заключённому договору и соглашению о медиации, а также в соответствии с Правилами передачи государственного имущества в аренду. Однако учреждение "Жамиля" отказалось подписывать акт приёма-передачи, сославшись на обращение в суд. В настоящее время между сторонами идут судебные разбирательства, по результатам которых процесс передачи имущества приостановлен до вынесения судебного решения", - ответили в ведомстве.

Фото Альбины Халел

Несколько частных медицинских учреждений Семея за последние годы построили и переехали в собственные здания. Но на это нужны большие деньги. "Учреждение, которое выполняет 90% государственного заказа, не может накопить на своё здание", - говорят врачи. А переехать в новое - значит потерять лицензии. Других подходящих помещений для гинекологического амбулаторного и стационарного лечения "Жамиля" пока найти не может.

"На нас подали в суд, чтобы мы подписали акт приёма-передачи и освободили здание. Если нас лишат этого здания, в самом худшем случае будет потеря гинекологического отделения. Безвозвратно. По современным требованиям отстроить такое очень сложно. Мы таких денег не заработаем. В городе нет подходящих помещений, а варианты нам не предлагают. У нас хирургический профиль. Это операционные, палаты интенсивной терапии, смотровые, моечные. Много таких помещений, где чётко обговаривается квадратура, кубатура. И на основе соблюдения этих требований мы получаем лицензии. На нашей базе с 1991 года работает три кафедры медицинского университета. Это кафедра акушерства и гинекологии, кафедра анестезиологии и кафедра неотложной медицины. Если мы закроемся, снизится и образовательная база", - заключила Жанар Абеева, руководитель учреждения, которое находится на грани закрытия.

История повторяется

Аналогичная ситуация сложилась в Семее в 2022 году. Тогда частный офтальмологический центр, который выполнял большой госзаказ, в том числе по экстренной и детской помощи, вынужден был освободить коммунальное здание, в котором пролечил десятки тысяч пациентов около 30 лет.

После недолгих разбирательств здание отдали областной прокуратуре. В нём сделали ремонт за бюджетные деньги и заселили надзорный орган.

Присвоение Семею статуса областного центра выставило новую реальную действительность - городским и областным ведомствам стало тесно. Места для их размещения в Семее катастрофически не хватает до сих пор.

Глазной центр: до и после. Фото Альбины Халел

Интересно, что здание также принадлежало Управлению финансов Восточно-Казахстанской области, а балансодержателем являлась Больница скорой медицинской помощи – БСМП.

15 августа 2022 года управление продлило срок аренды здания в пользу Глазного центра до 11 сентября 2025 года. Но в первый день осени 2022 года договор аренды неожиданно был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе арендодателя.

Тогда Управление здравоохранения области Абай предложило вариант – отдать под глазной центр один этаж того самого учреждения "Жамиля". Обе стороны были против, так как по санитарным нормам и в силу перекрёстных инфекций это недопустимо.

Сейчас Глазной центр арендует здание бывшего медицинского колледжа в центре города.

Напомним, что Офтальмологическая служба Семея и женское учреждение "Жамиля" достались городу в качестве компенсации за ужасы ядерных испытаний.

Накануне закрытия полигона военные и учёные всеми силами старались привести очередное ядерное детище в действие - предлагали деньги, были готовы на всё. Но глава Семипалатинска Кешрим Бозтаев, известный, как отправитель антиядерной секретной шифрограммы Михаилу Горбачёву, попросил для города четыре медицинских центра. В результате в Семее появились два вышеназванных учреждения, а также Детский реабилитационный и первый в Казахстане диагностический центр.