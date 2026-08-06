В Казахстане продолжается подготовка к новому 2026-2027 учебному году. На выплаты для приобретения школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей из местных бюджетов предусмотрено около 23 млрд тенге. Поддержкой планируют охватить более 400 тысяч детей, а минимальный размер помощи в 2026 году составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, кому положена выплата, как определяется право на нее и в каких случаях решение принимает попечительский совет школы.

Как пояснили в ведомстве, государство ежегодно реализует меры социальной поддержки учащихся, чтобы дети не пропускали школу из-за сложного материального положения семьи.

«Обучающиеся обеспечиваются школьной формой, обувью и школьными принадлежностями. На эти цели из местных бюджетов предусмотрено порядка 23 млрд тенге, что позволит оказать поддержку более чем 400 тысячам детей по всей стране», – сообщили в Комитете.

Сколько получат родители

Размер помощи устанавливают местные исполнительные органы. При этом сумма, выделяемая на одного ребенка для приобретения одежды, обуви и школьно-письменных принадлежностей, не должна быть ниже величины прожиточного минимума.

В 2026 году минимальный размер материальной помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка.

С 2022 года средства перечисляются родителям в денежной форме. Семьи могут самостоятельно выбирать магазины и приобретать необходимые товары с учетом возраста, размера одежды и индивидуальных потребностей ребенка.

«Монетизация помощи предоставила родителям возможность самостоятельно выбирать поставщиков товаров и приобретать одежду, обувь, школьные принадлежности и иные необходимые товары с учетом индивидуальных потребностей ребенка», – говорится в ответе ведомства.

В Комитете отметили, что такой механизм обеспечивает адресность помощи и прозрачность расходования бюджетных средств.

Кто имеет право на выплату

Материальная помощь предоставляется детям из семей, получающих адресную социальную помощь, а также семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

На поддержку также могут рассчитывать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, школьники из семей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, и другие категории обучающихся, определенные попечительским советом школы.

Определение получателей помощи по ряду категорий автоматизировано. В Национальной образовательной базе данных содержатся сведения о получателях адресной социальной помощи, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, Министерство просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения интегрировало данные образовательной базы с Единой цифровой платформой.

«Определение указанной категории осуществляется на основании данных Цифровой карты семьи и сведений государственных информационных систем без необходимости предоставления гражданами дополнительных подтверждающих документов», – сообщили в Комитете.

По данным ведомства, это позволяет оценивать социально-экономическое положение семьи и снижать риски необоснованного назначения выплат.

Как получить помощь через попечительский совет

Отдельный порядок предусмотрен для школьников, которые относятся к категории «иные категории обучающихся». Решение о назначении им помощи принимает попечительский совет организации образования.

Родителям или законным представителям необходимо подать заявление. После этого специалисты составляют акт обследования материально-бытовых условий семьи и оценивают ее социальное и финансовое положение.

«Оказание помощи по данной категории носит временный характер и может осуществляться только семьям, действительно оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на срок не более одного квартала», – подчеркнули в ведомстве.

Министерство просвещения также прорабатывает внедрение композитной услуги, которая объединит различные меры социальной поддержки в единый формат. Родителям планируют предоставить возможность выбирать необходимые виды государственной помощи.

Ожидается, что новый механизм позволит сократить административные процедуры и упростить получение поддержки при подготовке детей к учебному году.