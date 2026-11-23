По состоянию на 1 октября 2026 года задолженность казахстанцев перед банками достигла 26,7 трлн тенге. Из этой суммы 1,2 трлн тенге приходится на кредиты, выплаты по которым просрочены более чем на 90 дней. Доля таких займов составляет 4,6%. Об этом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщило в ответе на официальный запрос BAQ.KZ.

В агентстве рассказали, какие ограничения уже действуют для заёмщиков, кому могут отказать в новом кредите и какие изменения планируют ввести, чтобы снизить долговую нагрузку населения.

Кому банки больше не могут выдавать кредиты

В Казахстане постепенно ужесточают требования к потребительскому кредитованию. Первые серьёзные ограничения вступили в силу 1 июля 2024 года после принятия закона, направленного на снижение кредитных рисков и защиту заёмщиков.

С этого времени банкам запретили выдавать новые потребительские кредиты гражданам, у которых есть задолженность с просрочкой более 90 дней.

Позже требования стали строже.

С сентября 2025 года действуют дополнительные ограничения. Теперь новые потребительские кредиты нельзя выдавать гражданам, у которых:

просрочка по банковскому займу превышает 30 дней;

просрочка по микрокредиту превышает один день;

в течение последних трёх лет задолженность была полностью прощена кредитором — для этой категории также предусмотрены ограничения.

Таким образом, даже относительно небольшая просрочка по сроку может стать препятствием для получения нового кредита.

Сколько денег можно взять в кредит

Для снижения рисков чрезмерной задолженности установлены ограничения на максимальные суммы отдельных видов займов.

В частности:

максимальная сумма потребительского банковского займа составляет 9,5 млн тенге (2 200 МРП);

максимальная сумма микрокредита — 4,8 млн тенге (1 100 МРП);

для оформления потребительского кредита свыше 4,3 млн тенге (1 000 МРП) требуется согласие супруга или супруги.

Эти меры должны снизить вероятность того, что человек возьмёт на себя обязательства, с которыми впоследствии не сможет справиться.

Молодым казахстанцам ограничили доступ к микрокредитам

Отдельные требования введены для молодых заёмщиков.

Гражданам младше 21 года запрещено выдавать потребительские микрокредиты. В агентстве объясняют это необходимостью защитить молодёжь от чрезмерной долговой нагрузки.

Также ужесточены требования к людям, которые ранее допускали длительные просрочки.

Если за последние 12 месяцев человек задерживал выплаты по кредиту более чем на 90 календарных дней, предельный коэффициент долговой нагрузки для него снижается с 0,5 до 0,25.

Это означает, что при расчёте платёжеспособности на погашение кредитов может приходиться не более 25% учитываемого дохода заёмщика вместо прежних 50%.

Например, при учитываемом ежемесячном доходе в 300 тысяч тенге предельная сумма кредитных платежей при коэффициенте 0,25 составит 75 тысяч тенге.

Кроме того, требования к расчёту долговой нагрузки распространили на займы физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

Проценты по кредитам хотят снизить

Агентство также планирует уменьшить предельные ставки по отдельным видам кредитов.

Речь идёт о годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ), которая отражает стоимость займа с учётом предусмотренных платежей.

Предлагаются следующие изменения:

по беззалоговым потребительским кредитам банков и микрокредитам МФО — снижение предельной ГЭСВ с 56% до 46%;

по залоговым банковским кредитам — с 40% до 35%.

Отдельные изменения предусмотрены для краткосрочных микрокредитов PDL, которые обычно оформляют на небольшой срок.

Агентство намерено отменить особый порядок их регулирования и установить следующие требования:

предельная годовая эффективная ставка — до 179%;

дневная ставка — не более 0,3%;

применение показателя Debt-to-Income (DTI), который учитывает соотношение общей задолженности заёмщика и его годового дохода.

При этом указанные изменения ставок пока представлены как планируемые, а не уже вступившие в силу нормы.

Для стимулирования более осторожного кредитования также увеличен вес риска по беззалоговым потребительским займам сроком от трёх до пяти лет — со 100% до 350%.

Это требование касается оценки рисков банками и должно побуждать их внимательнее подходить к выдаче таких кредитов.

Что делать казахстанцам, которые не могут платить по кредитам

В АРРФР сообщили, что для проблемных заёмщиков расширили возможности урегулирования задолженности.

В частности, усилили механизмы реструктуризации кредитов. Это позволяет пересматривать условия погашения задолженности с учётом финансового положения заёмщика.

Кроме того, до 2026 года действовал двухлетний мораторий на продажу проблемных кредитов коллекторским агентствам.

Расширены и возможности досудебного разрешения споров.

Теперь банковский омбудсмен может рассматривать споры по всем видам кредитов, включая потребительские.

С начала 2025 года в Казахстане также работает институт микрофинансового омбудсмена. Он занимается урегулированием споров между заёмщиками и микрофинансовыми организациями.

В агентстве отметили, что принимают меры и против искусственной реструктуризации проблемных кредитов.

Речь идёт о случаях, когда кредитные организации формально изменяют условия займа, чтобы снизить долю проблемной задолженности в отчётности, хотя реальная платёжеспособность клиента не восстановилась.

Сколько казахстанцы задолжали микрофинансовым организациям

Помимо банковских кредитов, значительную часть рынка занимают микрофинансовые организации.

По данным АРРФР, на 1 июля 2026 года кредитный портфель МФО составлял 1,5 трлн тенге.

При этом, несмотря на рост объёмов микрокредитования, качество портфеля за последние годы улучшилось.

С 1 января 2022 года доля микрокредитов с просрочкой более 90 дней сократилась с 6,9% до 5,3%.

Общая сумма таких займов составляет 82 млрд тенге.

В сегменте физических лиц доля просроченных микрокредитов снизилась с 9% до 5,7%. Объём проблемной задолженности уменьшился до 55 млрд тенге.

В агентстве подчёркивают, что ограничения на выдачу кредитов, контроль долговой нагрузки и развитие механизмов реструктуризации должны помочь снизить риск чрезмерной закредитованности населения и защитить права заёмщиков.