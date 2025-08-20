  • 20 Августа, 19:36

Конь на свадьбе в Шымкенте шокировал казахстанцев

Видео с конём на тое в Шымкенте вызвало волну возмущения в соцсетях.

Фото: кадр видео

В Шымкенте на одном из мероприятий, проходившем в ресторане, гости повели коня по лестнице. Кадры необычного зрелища быстро распространились по соцсетям и вызвали бурное обсуждение, передает BAQ.KZ.

Многие пользователи были шокированы и назвали происходящее недопустимым обращением с животными. В комментариях звучат мнения, что такие действия не только унижают животных, но и демонстрируют низкий уровень культуры:

"За такое нужно наказывать. Издевательство над бедными животными", — пишут в сети.

"Это уже бескультурье. Понты никому не нужны и не интересны".

"Мы должны эволюционировать! Нет предела человеческой глупости".

Ролик быстро набрал популярность в местных пабликах, где его окрестили "шымкентскими понтами".

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от БаурсаЧ (@baursach)

