В Шымкенте на одном из мероприятий, проходившем в ресторане, гости повели коня по лестнице. Кадры необычного зрелища быстро распространились по соцсетям и вызвали бурное обсуждение, передает BAQ.KZ.

Многие пользователи были шокированы и назвали происходящее недопустимым обращением с животными. В комментариях звучат мнения, что такие действия не только унижают животных, но и демонстрируют низкий уровень культуры:

"За такое нужно наказывать. Издевательство над бедными животными", — пишут в сети. "Это уже бескультурье. Понты никому не нужны и не интересны". "Мы должны эволюционировать! Нет предела человеческой глупости".

Ролик быстро набрал популярность в местных пабликах, где его окрестили "шымкентскими понтами".