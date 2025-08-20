Конь на свадьбе в Шымкенте шокировал казахстанцев
Видео с конём на тое в Шымкенте вызвало волну возмущения в соцсетях.
Сегодня, 19:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
88Фото: кадр видео
В Шымкенте на одном из мероприятий, проходившем в ресторане, гости повели коня по лестнице. Кадры необычного зрелища быстро распространились по соцсетям и вызвали бурное обсуждение, передает BAQ.KZ.
Многие пользователи были шокированы и назвали происходящее недопустимым обращением с животными. В комментариях звучат мнения, что такие действия не только унижают животных, но и демонстрируют низкий уровень культуры:
"За такое нужно наказывать. Издевательство над бедными животными", — пишут в сети.
"Это уже бескультурье. Понты никому не нужны и не интересны".
"Мы должны эволюционировать! Нет предела человеческой глупости".
Ролик быстро набрал популярность в местных пабликах, где его окрестили "шымкентскими понтами".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Особый статус: как меняется роль учителя в Казахстане
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной