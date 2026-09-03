Конаев обновит 2,3 км теплосетей до начала отопительного сезона

В Конаеве меняют 2,3 километра магистральных теплосетей, от которых зависит подача тепла в многоквартирные дома. Работы выполнены на 53%, завершить укладку труб планируют до начала отопительного сезона, сообщает BAQ.KZ.

На участках работают около 40 человек и 15 единиц техники. Средства выделены из резерва Правительства в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Работы идут сразу на трех улицах. На пересечении Конаева и Сейфуллина на участке длиной 500 метров прокладывают трубу диаметром 630 мм. Еще 1,3 километра труб такого же диаметра появятся на улицах Сейфуллина и Абая.

Оставшиеся 500 метров приходятся на улицу Абая. Здесь монтируют трубопровод диаметром 426 мм.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов в городе Конаев реализуются два проекта. Общая протяженность модернизируемых тепловых сетей составляет 2,3 километра. На сегодняшний день выполнено 53% работ, сообщил директор ГКП «Конаев жылу орталығы» Ержан Шокан.

Речь идет об изношенных магистральных трубопроводах центральной системы теплоснабжения. Их замену проводят поэтапно, при этом власти заявляют о продолжении работ на инженерных сетях города.