Конаев обновит 2,3 км теплосетей до начала отопительного сезона
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Конаеве меняют 2,3 километра магистральных теплосетей, от которых зависит подача тепла в многоквартирные дома. Работы выполнены на 53%, завершить укладку труб планируют до начала отопительного сезона, сообщает BAQ.KZ.
На участках работают около 40 человек и 15 единиц техники. Средства выделены из резерва Правительства в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Работы идут сразу на трех улицах. На пересечении Конаева и Сейфуллина на участке длиной 500 метров прокладывают трубу диаметром 630 мм. Еще 1,3 километра труб такого же диаметра появятся на улицах Сейфуллина и Абая.
Оставшиеся 500 метров приходятся на улицу Абая. Здесь монтируют трубопровод диаметром 426 мм.
В рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов в городе Конаев реализуются два проекта. Общая протяженность модернизируемых тепловых сетей составляет 2,3 километра. На сегодняшний день выполнено 53% работ, сообщил директор ГКП «Конаев жылу орталығы» Ержан Шокан.
Речь идет об изношенных магистральных трубопроводах центральной системы теплоснабжения. Их замену проводят поэтапно, при этом власти заявляют о продолжении работ на инженерных сетях города.
Самое читаемое
- Неудачный эксперимент больше не провал: в Казахстане меняют правила для ученых
- США ударили по Ирану: Трамп пригрозил уничтожить страну
- «Дом трещит по швам»: житель дома рассказал о новых трещинах после обрушения
- Двух иностранцев застали за нелегальной работой в Петропавловске
- Всемирные игры кочевников: результаты первого дня