В городе Конаев - административном центре Алматинской области - зафиксировано снижение численности населения на 8,2% за последний год, что вызвало активное обсуждение в СМИ и социальных сетях. По данным, распространённым рядом изданий, в городе теперь проживает около 65 900 человек. Однако журналисты не смогли объяснить, почему произошло сокращение, и возникли домыслы о якобы снижении привлекательности города.

Акимат Конаева оперативно отреагировал на информационный шум, пояснив: снижение связано не с оттоком населения, а с изменением административных границ. С 9 января 2024 года была образована новая административная единица - город Алатау. В его состав полностью вошли сёла Заречный и Арна, которые ранее относились к Конаеву. Это и повлияло на статистику.

"В 2023 году в городе проживали 70 512 человек, а после перераспределения территории в 2024 году - 65 024. Однако уже сейчас наблюдается прирост, и численность достигла 65 934 человек. Просим не поддаваться ошибочному мнению, будто Конаев теряет привлекательность", - говорится в официальном заявлении акимата.

Общественники, в свою очередь, подчёркивают: город активно развивается с момента обретения статуса областного центра. Сергей Горяной, председатель Общественного совета города, отметил, что в Конаеве кипит культурная и спортивная жизнь — от дрифт-шоу и марафонов до международных соревнований Oceanman. Также растёт количество спортивных объектов и благоустроенных общественных пространств.

"Город живёт и развивается. Готовимся к купальному сезону, строим жильё, запускаем инвестиционные проекты. Делать поспешные выводы - некорректно", - подчеркнул он.

С ним согласен и Адилет Айтказы, председатель молодёжной организации "PARYZ Еріктілері". По его словам, Конаев - это город с крепким общественным духом и активным гражданским участием. А прогнозы по росту населения до 200 тысяч человек вполне реалистичны.

"Город объединяет. И хотя цифры важны, куда важнее - качество жизни и перспективы. С такими темпами мы достигнем цели быстрее, чем кажется", - добавил он.

Акимат также напомнил, что за распространение ложной информации, способной вызвать социальную напряжённость, предусмотрена ответственность по закону.

Ранее мы сообщали, что маглев между Алматы и Конаевым предлагают построить инвесторы из Кореи.