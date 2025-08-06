Кондиционер с секретом: в Улытау изъята крупная партия "синтетики"
В Улытауском регионе обезврежена нарколаборатория на дому.
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В Улытауском регионе полицейские изъяли особо крупную партию синтетических наркотиков, замаскированную под бытовую технику, передает BAQ.KZ.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 32-летнюю жительницу города Сатпаев в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обыске у женщины были обнаружены три свёртка с порошкообразным и растительным веществом, спрятанные в коробке от кондиционера.
Дополнительно, при обыске по месту проживания задержанной, оперативники нашли ещё пять свёртков с аналогичным веществом, пять электронных весов, упаковочные материалы и изоленту — всё это указывает на подготовку к распространению наркотиков.
Согласно заключению экспертизы, общее количество изъятого вещества составило более 700 граммов синтетического наркотика, что классифицируется как особо крупная партия.
По факту возбуждено досудебное расследование, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ДП Улытауской области подчёркивают, что борьба с наркопреступностью продолжается и призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах сбыта и хранения наркотиков.
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