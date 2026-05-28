Конец детсадам в коттеджах? В Костанае могут закрыться десятки частных садов

Жители 9-го микрорайона Костаная бьют тревогу: в их дворе уже второй год простаивает здание бывшего частного детского сада "Ак-Ерке". Территория вокруг сада зарастает травой и превращается в свалку, а само здание вместо благого предназначения становится опасным объектом. Но, как оказалось, проблем с частными дошкольными учреждениями области гораздо больше. И пока в бюджете региона пытаются найти деньги, чтобы спасти одно здание, с десяток других могут оказаться на грани закрытия. Причина - в ужесточении санитарных норм и правил, которые обязывают частников строго лицензировать свою деятельность и вступают в силу в следующем году.

Потенциально опасный объект

О том, на территории их двора вот уже второй год подряд пустует и зарастает травой здание № 13/1, которое еще недавно встречало малышей, сообщили жители сразу нескольких домов 9-го микрорайона Костаная. Когда-то в этом здании был частный сад "Ак-Ерке". Но потом неожиданно закрылся, лишив родителей не только возможности водить детей в расположенное поблизости здание, но и создав потенциальную угрозу для детей и взрослых.

"Простаивающее здание детского сада создает неблагоприятную среду. И лишает наших детей на доступное дошкольное образование. Садиков в нашем районе мало, поэтому родители вынуждены водить малышей в отдаленные районы. Это неудобно и опасно", - сообщила председатель дома №14 микрорайона №9 Марина Павлова.

Жители нескольких многоэтажных домов уже написали коллективное обращение и активно распространяют его во всех социальных сетях. К возмущениям присоединяются и родители, которые негодуют больше всех.

"Еще два года назад мой малыш ходил в этот сад. Все было прекрасно: садик чуть ли не под окнами дома, хорошие воспитатели, большая территория. Но вдруг ни с того ни с сего его закрыли, несмотря на наши возмущения. И теперь мне нужно будить ребенка на час раньше и везти на автобусе, чтобы он ходил в другой сад!" - возмущается одна из жительниц микрорайона №9 Кенжегуль Ахметова.

Территория бывшего сада " Ак -Ерке". Фото Аскар Кенжетаев.

Ее поддерживает сосед Иван Климков, который тоже вынужден возить сына в другой детский сад и тратить гораздо больше времени и денег на дорогу. И в это же время рядом простаивает полноценное здание, которое может принять свыше 200 детей.

Заявка в работе

Больше всего жителей микрорайона насторожило, что здание сада вообще могут снести, а на его территории построить очередной многоэтажный дом. С этим они категорически не согласны, так как высотка займет центральную часть двора, нарушив все нормы инсоляции - естественного солнечного освещения для других домов и даст дополнительную нагрузку на водопровод и канализацию.

В отделе образования акимата Костаная эту информацию опровергли, сообщив, что заявка по восстановлению детского сада уже в работе.

"Мы уже подали заявку на восстановление здания сада в 9 микрорайоне. Техническое обследование было проведено, в котором указали, что здание нуждается в капитальном ремонте. Сейчас заявка находится на рассмотрении в управлении образования области", - сообщила руководитель аналитического сектора отдела образования Гулсун Бектурганова.

В отделе жизнеобеспечения организаций образования управления области добавили: уже разработали БИП - бюджетный инвестиционный проект на реконструкцию здания. Его передали в отдел экономики для получения экономического обоснования, которое ждут со дня на день.

"Затем обоснование передадут в управление строительства, которое займется разработкой ПСД стоимостью около 30 млн тенге. Сколько средств нужно на восстановление самого здания пока неизвестно. Примерные сроки сдачи объекта - конец следующего года", - отметили в отделе жизнеобеспечения.

Когда потеряли детский сад?

История со зданием частного детского сада "Ак-Ерке", расположенном в 9-ом микрорайоне. тянется с 2024 года. Точнее началась она лет на 10 раньше, когда местные власти из-за тотальной нехватки мест для детей и бюджетных средств, призывали частников брать в свои руки советские здания садов и облагораживать их за свой счет. Что и сделала местный предприниматель Елена Венгерская. Привела в порядок не только само здание, проведя текущий ремонт, но и благоустроив территории. Закупила новое оборудование, мебель и открыла полноценный детский садик, который входит в число самых престижных в городе.

Однако весной 2024 года выяснилось: зданию требуется капитальный ремонт. На эту глобальную переделку, предусматривающую замену кровли, коммуникаций, обновление окон, фасадов, требовалось несколько десятков миллионов тенге. Даже в бюджете такие деньги порой ищут годами, поэтому частник прямо сказала - капитальный ремонт не потянет. Да и, по ее мнению, делать его должен был отдел образования, на балансе которого здание находится по сей день. Предприниматель арендовала здание у этого ведомства. Но власти настаивали на том, чтобы в капитальное обновление вложилась арендатор. Тогда она просто распродала все оборудование и мебель, освободив здание и оставив несколько сотен детей без полюбившегося садика.

С тех пор пошел третий год, а власти Костаная даже не начинали делать ремонт. Все это время здание приходило в запустение, зарастало, а территория и превращалась в свалку. Возможно ли теперь восстановить здание сада? За комментарием мы обратились к ее бывшему арендатору Елене Венгерской.

"Где вы были два года назад, когда 240 детей остались на улице? Когда нас просто выгнали из хорошего здания? Теперь не знаю, как скоро его можно будет восстановить", - эмоционально отреагировала предприниматель.

Закон суров, но...

Владелица частного детского сада "Ай-Герим" Куралай Шодорова тоже считает, что государство сначала чуть ли не навязывала предпринимателям здания садов, видя в этом спасение от нехватки мест, а теперь их отбирает. Препоны она видит не только в ремонтах за счет средств частников, но и в новых правилах лицензирования, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.

"Конечно об их введении нас предупредили заранее, но многие все равно не смогут привести документы в порядок. Одно из главных требование - целевое назначение здания и земельного участка, а для того, чтобы все это оформить нужно много средств и денег. Многие предприниматели просто не потянут, и половина частных садиков закроется", - считает Шодорова.

Также по новым правилам увеличилась площадь на одного ребенка. Плюс в садике должны быть санитарные помещения с туалетом и душем площадью 16 квадратных метров. Пока это касается вновь открывающихся детских садов, но норма довольно жесткая и требует гораздо большую площадь здания для меньшего количества детей. Это тоже невыгодно предпринимателям.

В управлении образования акимата Костанайской области считают, что владельцы частных садов преувеличивают жесткость норм и правил.

"Действительно с 2027 года частные садики подлежат обязательному лицензированию. Но, во-первых, СанПин №59 о площади на одного ребенка существует давно. Просто с нового года его будут контролировать жестче. Во-вторых, основная причина недовольства предпринимателей – это целевое назначение здания и земельного участка, на котором оно стоит", - сообщила руководитель отдела развития дошкольного и среднего общего образования управления образования области Багила Ибрагимова.

По ее словам, многие костанайские бизнесмены просто арендуют большие дома или коттеджи, или рестораны и переделывают их под частные детские сады. Требование об обязательном изменении целевого назначения здания и участка под детский сад ставит их в тупик. Ведь владелец коттеджа или ресторана, скорее всего, на него не согласится. Получается, что часть таких арендаторов останется без садов и без прибыли.

"Конечно мы понимаем, что это может увеличить очередь в детские сады, но не соблюдать нормы и правила тоже не имеем права. Ведь одно дело полноценное здание детского сада и совсем другое - обычный коттедж", - констатирует специалист.

Лицензирование создаст дефицит?

По ее словам, очередь в детские сады области в этом году небольшая. На данный момент она составляет всего коло 50-ти человек по городу и около 1300 человек по региону. Еще года назад в общей очереди было около 6 000 детей. Разгрузить ее удалось за счет открытия больших новых садов в новых строящихся микрорайонах.

По данным отдела образования, всего в Костанае сейчас 24 государственных садика и 33 частных. То есть, основную нехватку с дефицитом мест решают все-таки частники, требования к которым с нового года ужесточатся. И, по мнению предпринимателей, тогда детская очередь точно возрастет в разы.

Помимо этого, в прошлом году государство решило разобраться еще и с детскими садами, которые размещались на первых этажах школ. Их тоже неожиданно запретили размещать в образовательных учреждениях, введя жесткие нормы. Все школы тогда освободили, но предприниматели остались с убытками и проблемами. И сейчас их ждет новый виток еще более серьезных испытаний.

В связи с чем владельцы и арендаторы частных садов считают, что их просто выживают. Во время разрухи, когда они были нужны, им навязывали заброшенные здания и они спасали регион от тотальной нехватки мест. Сейчас, когда деньги в казне появились, выгоднее строить новые сады, ведь на них выделяют огромные средства из республиканского бюджета. Но садики с нуля строятся долго и влетают в копеечку и со строительством могут быть проблемы, растянувшиеся не на один год. Частники могли бы закрыть проблему с нехваткой мест гораздо быстрее и дешевле.

Кстати, о том, что в последнее время ремонты детских садов и школ растягиваются на два-три года, недавно говорил аким Костаная Марат Жундубаев. По его словам, это связано с тем, что отделы образования начали напрямую подчиняться управлениям и деньги выделяются долго.

В случае с простаивающим зданием детского сада реконструкция может продлиться еще дольше, так что дети явно не будут в плюсе, а очереди могут вырасти. Что касается строительства садов с нуля, то на него нужны около 1,2-1,5 млрд тенге за каждое здание.

В связи с этим в Костанайской области к строительству детских садов хотели привлекать инвесторов. Но пока что таких крупных, чтобы потянуть строительство – не нашлось.