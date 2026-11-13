Конец света по расчётам учёных: наступила предсказанная дата

Сегодня, 13 ноября 2026 года, наступила дата, которую более 60 лет назад трое учёных назвали возможным днём самоуничтожения человечества. Их прогноз был связан с быстрым ростом населения Земли. В 1960 году физик австрийского происхождения Хайнц фон Фёрстер и его коллеги из Университета Иллинойса опубликовали исследование в научном журнале Science. Они предположили, что стремительное увеличение численности населения может привести к глобальной катастрофе.

Учёные проанализировали демографические показатели и обратили внимание, что период удвоения населения планеты с начала нашей эры до 1958 года постоянно сокращался. На основании этой тенденции они рассчитали, что 13 ноября 2026 года численность человечества должна достичь бесконечного значения. При этом исследователи не называли эту дату абсолютно точной. Их формула дала результат 2026,87 года с погрешностью около 5,5 лет.

Как писала газета The New York Times, фон Фёрстер выбрал пятницу, 13-е в качестве символической даты. Примечательно, что 13 ноября было также днём его рождения. Однако сегодня население Земли составляет около 8,3 млрд человек. Современные демографические прогнозы также не предполагают бесконечного роста. По оценкам исследователей, численность населения планеты будет увеличиваться до 2080-х годов и достигнет примерно 10,3 млрд человек, после чего начнёт сокращаться.

Таким образом, предсказанная дата наступила, но человечество продолжает жить.