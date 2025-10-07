Конец "своим людям": в Казахстане меняют правила приема на госслужбу
Министерство национальной экономики Казахстана утвердило новые Правила приема на работу, поощрения, взыскания и расторжения трудового договора с работниками государственных предприятий, передает BAQ.KZ.
Документ подписан 29 сентября 2025 года и вступит в силу с 1 июля 2026 года.
Реформа направлена на то, чтобы покончить с кулуарными назначениями и сделать кадровую политику в госсекторе прозрачной и справедливой. Теперь каждая вакансия в госпредприятиях будет заполняться по четким и единым правилам — преимущественно через открытый конкурс.
Согласно новым нормам, прием на работу возможен только по решению работодателя или через конкурс, если кандидат соответствует квалификационным требованиям. Конкурс будет включать несколько этапов: оценку профессиональных навыков, собеседование и заседание комиссии.
Для обеспечения гласности объявления о конкурсах обязаны публиковаться на сайтах предприятия и уполномоченного органа не менее чем за 15 дней до окончания приема документов. Кандидаты подают заявление, документы об образовании и стаже, а также справку об отсутствии судимости за коррупционные преступления.
Решения конкурсной комиссии будут приниматься путем открытого голосования и оформляться протоколом.
Кроме того, документ четко определяет порядок применения мер поощрения, дисциплинарных взысканий и расторжения трудовых договоров в соответствии с Трудовым кодексом.
По данным Министерства, реализация новых правил позволит сформировать единый кадровый стандарт, укрепить трудовую дисциплину и повысить уровень доверия к системе госпредприятий.
