Министерство национальной экономики Казахстана утвердило новые Правила приема на работу, поощрения, взыскания и расторжения трудового договора с работниками государственных предприятий, передает BAQ.KZ.

Документ подписан 29 сентября 2025 года и вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Реформа направлена на то, чтобы покончить с кулуарными назначениями и сделать кадровую политику в госсекторе прозрачной и справедливой. Теперь каждая вакансия в госпредприятиях будет заполняться по четким и единым правилам — преимущественно через открытый конкурс.

Согласно новым нормам, прием на работу возможен только по решению работодателя или через конкурс, если кандидат соответствует квалификационным требованиям. Конкурс будет включать несколько этапов: оценку профессиональных навыков, собеседование и заседание комиссии.

Для обеспечения гласности объявления о конкурсах обязаны публиковаться на сайтах предприятия и уполномоченного органа не менее чем за 15 дней до окончания приема документов. Кандидаты подают заявление, документы об образовании и стаже, а также справку об отсутствии судимости за коррупционные преступления.

Решения конкурсной комиссии будут приниматься путем открытого голосования и оформляться протоколом.

Кроме того, документ четко определяет порядок применения мер поощрения, дисциплинарных взысканий и расторжения трудовых договоров в соответствии с Трудовым кодексом.

По данным Министерства, реализация новых правил позволит сформировать единый кадровый стандарт, укрепить трудовую дисциплину и повысить уровень доверия к системе госпредприятий.