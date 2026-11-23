Алматы намерен привлечь больше международных конференций и деловых мероприятий. Город заинтересован в проведении встреч учёных, врачей, технологических компаний и представителей бизнеса со всего мира. Первые переговоры с потенциальными партнёрами уже состоялись, передаёт BAQ.KZ.

Возможности Алматы представили на 65-м конгрессе Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) в Панама-Сити. Мероприятие собрало 1 293 представителя из 80 стран.

Команда Almaty Tourism Bureau под брендом Visit Almaty провела встречи с зарубежными организаторами конференций и профессиональными ассоциациями. Главная задача – заинтересовать международные организации в проведении будущих мероприятий в Казахстане.

Особое внимание уделили медицине, науке, технологиям и инновациям. Именно в этих сферах Алматы рассчитывает расширить международное сотрудничество и привлечь профессиональные сообщества.

Однако одного желания принять крупную конференцию недостаточно. Города конкурируют за право проведения таких мероприятий, а организаторы оценивают множество факторов – от возможностей площадок до транспортной доступности и сотрудничества с местными организациями.

На конгрессе участники обсуждали, как готовить конкурентоспособные заявки, что влияет на выбор принимающего города и какую роль в продвижении могут играть университеты, авиакомпании и искусственный интеллект.

Около 60% программы было отведено деловым встречам и поиску партнёров.

Теперь Алматы предстоит перейти от переговоров к конкретным предложениям. Almaty Tourism Bureau планирует продолжить работу с международными ассоциациями, чтобы привлечь в город новые конференции и профессиональные мероприятия.

Следующий конгресс ICCA пройдёт в 2027 году в Кигали, столице Руанды.