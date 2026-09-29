Конференция по развитию ИИ в Центральной Азии стартовала в Астане
В Астане страны Центральной Азии и США обсудили сотрудничество в сфере ИИ и цифровых технологий
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В Астане стартовала конференция C5+1 SI Conference, посвященная развитию сотрудничества стран Центральной Азии и США в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Двухдневная встреча объединила представителей государственных органов, технологических компаний и экспертного сообщества для обсуждения совместных проектов, инвестиций и развития цифровой инфраструктуры, сообщает BAQ.KZ.
На открытии конференции выступил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев.
Он отметил, что первый саммит C5+1, прошедший в прошлом году в Белом доме, вывел сотрудничество на новый уровень. По его словам, сегодня партнерство уже выходит за рамки диалога и переходит к конкретным инициативам и проектам в сфере технологий, инвестиций, транспортной связанности и развития человеческого капитала.
Бахтияр Мухаметкалиев также отметил стремительное развитие технологий. По его словам, искусственный интеллект меняет экономику, промышленность и подходы к государственному управлению. При этом страны Центральной Азии уже демонстрируют высокий потенциал и в ряде направлений разрабатывают решения, способные конкурировать на международном уровне.
«Наша нынешняя задача – использовать эту основу, ускорить работу и укрепить позиции Центральной Азии на глобальном технологическом рынке», – сказал вице-министр.
Для достижения этой цели, отметил он, необходимо укреплять сотрудничество между странами, объединять инфраструктуру, данные, квалифицированных специалистов и проекты. При этом проводимые встречи должны приводить к конкретным результатам.
Бахтияр Мухаметкалиев подчеркнул, что Казахстан открыт к совместной работе в этом направлении. По его мнению, дискуссии в Астане могут стать основой для реализации новых идей, партнерств и совместных проектов между странами.
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