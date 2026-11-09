Конфискованный дом два года числился за сестрой осужденного в Акмолинской области

Суд забрал дом у осужденного в пользу государства, но больше двух лет по документам он принадлежал прежним хозяевам, в том числе сестре осужденного. Эту историю, а вместе с ней сотни неоформленных участков и зданий, обнаружила прокуратура Зерендинского района.

Приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области 8 января 2024 года. По нему частный жилой дом и земельный участок обратили в доход государства.

Но после приговора имущество нужно еще зарегистрировать в коммунальную собственность. Только тогда государство может им распоряжаться, сдавать в аренду, передавать под нужды жителей или выставлять на торги. Этот шаг так и не сделали, и решение суда о конфискации на бумаге оставалось неисполненным.

Дом оказался не единственным. Прокуроры насчитали в районе 200 земельных участков и 96 объектов недвижимости, которые по решениям судов должны были перейти государству, но годами не были за ним зарегистрированы. Земельные участки не попали и в государственный земельный фонд.

Пока имущество не оформлено, оно фактически выпадает из оборота. Использовать его в интересах района нельзя, а по документам оно продолжает принадлежать неизвестно кому.

Нарушения устранили только после вмешательства прокуратуры. Права государства восстановлены на все участки и объекты, включая конфискованный дом. Должностных лиц, которые отвечали за оформление имущества, привлекли к дисциплинарной ответственности.