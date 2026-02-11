В Шымкенте произошёл очередной инцидент после дорожно-транспортного происшествия — конфликт на дороге перерос в массовую драку, передает BAQ.KZ.

По факту нарушения общественного порядка на проезжей части возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Трое подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия, каждому участнику будет дана принципиальная правовая оценка.

В полиции подчеркнули, что выяснение отношений на дороге с применением силы является уголовным правонарушением. Подобные проявления агрессии будут пресекаться незамедлительно, а виновные понесут предусмотренную законом ответственность.