Конфликт на дороге перерос в массовую драку в Шымкенте
Сегодня, 20:24
118Фото: скриншот из видео
В Шымкенте произошёл очередной инцидент после дорожно-транспортного происшествия — конфликт на дороге перерос в массовую драку, передает BAQ.KZ.
По факту нарушения общественного порядка на проезжей части возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Трое подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия, каждому участнику будет дана принципиальная правовая оценка.
В полиции подчеркнули, что выяснение отношений на дороге с применением силы является уголовным правонарушением. Подобные проявления агрессии будут пресекаться незамедлительно, а виновные понесут предусмотренную законом ответственность.
