Конфликт на дороге закончился убийством: в Талгарском районе судят троих

В Алматинской области начался суд по делу об убийстве 24-летнего Жанасыла Сарсенбая. На скамье подсудимых находятся трое молодых людей 19 и 20 лет. По версии следствия, конфликт произошёл в мае после ситуации на дороге. Жанасыл вместе с младшим братом возвращался с кладбища, когда их автомобиль оказался перед машиной с тремя молодыми людьми. После дорожного конфликта, как утверждает обвинение, подсудимые начали преследовать братьев и доехали за ними до дома.

Там один из молодых людей, по версии следствия, несколько раз ударил Жанасыла ножом. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. В суде один из подсудимых рассказал, что видел момент нападения. По его словам, после произошедшего водитель автомобиля потребовал уехать с места происшествия. Младший брат погибшего также выступил в суде. Он заявил, что видел, как один из молодых людей ударил Жанасыла двумя ножами.

Помимо предполагаемого исполнителя убийства, ещё двое подсудимых проходят по делу об укрывательстве преступления. Мать погибшего потребовала для обвиняемых самого строгого наказания. Потерпевшая сторона также заявила гражданский иск на 100 млн тенге. Дело рассматривается по статьям «Убийство» и «Укрывательство преступления».

Подсудимым грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд.