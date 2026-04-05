  Конфликт с «выстрелами» напугал жителей ЖК в Астане: полиция прокомментировала инцидент

Конфликт с «выстрелами» напугал жителей ЖК в Астане: полиция прокомментировала инцидент

Вчера 2026, 13:32
АВТОР
Фото: Polisia.kz

В Астане жители одного из жилых комплексов пожаловались на шумный конфликт между молодыми людьми, который произошёл ночью на улице Касым Кайсенова. Видео инцидента распространилось в социальных сетях — очевидцы утверждали, что слышали звуки, похожие на выстрелы, и не могли спать всю ночь, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции, сообщение о конфликте поступило в правоохранительные органы 5 апреля. На место были направлены сотрудники полиции.

Все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел полиции. В ходе проверки информация о стрельбе не подтвердилась.

По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве личных и ревностных отношений.

По факту мелкого хулиганства составлен административный протокол. Материалы направлены в суд для принятия решения.

 
 
 
 
 
