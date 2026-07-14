Конфликт США и Ирана выходит за пределы: атакованы торговые суда

Напряженность между США и Ираном резко возросла после атак на торговые суда в Ормузском проливе. Ситуация вызывает опасения, что противостояние может распространиться на другие страны Персидского залива.

По данным властей Объединенных Арабских Эмиратов, два нефтяных танкера были атакованы во время прохождения через стратегически важную акваторию. В результате суда загорелись, один член экипажа из Индии погиб, еще восемь человек получили ранения.

Министерство обороны ОАЭ назвало произошедшее нарушением международного права и заявило о готовности принять меры для защиты своих интересов.

Тем временем США и Иран продолжили обмен ударами. Центральное командование американских вооруженных сил сообщило о проведении операции на юге Ирана, в ходе которой были нанесены удары по нескольким объектам.

В Тегеране заявили об ответных действиях, сообщив об ударах по американскому военному кораблю и объектам США в Бахрейне и Кувейте. В Иордании также сообщили о перехвате нескольких иранских ракет, вошедших в воздушное пространство страны.

Обострение происходит на фоне планов США ввести ограничения на судоходство в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен усилить контроль над этим маршрутом и предложил ввести сбор с торговых грузов, проходящих через акваторию.

В Иране отвергли претензии США на контроль над проливом, подчеркнув, что Тегеран считает себя гарантом безопасности судоходства в регионе.

Ормузский пролив остается одним из важнейших энергетических маршрутов мира – через него проходит около пятой части всей мировой торговли нефтью. Эксперты опасаются, что дальнейшая эскалация может привести к расширению конфликта в регионе.