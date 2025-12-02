Кассационный суд по уголовным делам подтвердил законность приговора по делу о конфликте, который закончился трагедией, передает BAQ.KZ.

Адвокаты осуждённых — Ф.А., 2002 года рождения, и В.С., 2003 года рождения — пытались оспорить назначенное им наказание, однако суд оставил в силе решение о трёх годах лишения свободы за хулиганство.

Суд установил, что ранним утром 6 ноября 2024 года потерпевшие Д.Н. и его девушка Н.А. поехали на мопеде в магазин "Наурыз" в Алматы. Случайный толчок в торговом зале стал поводом для ссоры между Д.Н. и парой В.С. и Ф.А. Конфликт продолжился уже на улице, где потерпевшие столкнулись с агрессивной группой молодых людей.

Когда Н.А. попыталась остановить словесную перепалку, В.С. набросилась на неё и повалила на асфальт. В этот момент друзья нападавших заглушили мопед, пытаясь забрать у пары ключи. Попытка Д.Н. вызвать полицию спровоцировала новую волну агрессии, и двое осужденных начали его избивать. Третий участник, Н.Н., также признанный виновным по этому делу, наносил удары шлемом по голове потерпевшего.

Испуганные и находясь в шоковом состоянии, Д.Н. и Н.А. попытались скрыться на мопеде. Однако, проехав небольшое расстояние, Д.Н. выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Девушка погибла на месте от тяжёлых травм, а сам Д.Н. был доставлен в реанимацию.

Кассационный суд отметил, что преступные действия группы, возникшие из незначительного бытового конфликта, привели к трагическим последствиям и требуют строгой уголовной ответственности. Суд подтвердил, что дело было рассмотрено в полном соответствии с предъявленным обвинением, а приговор является законным и обоснованным.