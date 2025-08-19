По данным палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа продолжает расти, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

С 7 октября 2023 года, когда началась полномасштабная операция израильской армии, погибли уже 62 064 человека. За последние 24 часа в результате обстрелов и атак израильской армии погибло 60 человек, еще 343 получили ранения.

Число раненых с начала конфликта достигло 156 573 человек, что свидетельствует о продолжающейся гуманитарной катастрофе в регионе. Особое беспокойство вызывает ситуация с гуманитарной помощью: с 27 мая в результате обстрела пунктов распределения помощи погибли 1996 палестинцев, а 14 898 получили ранения.

18 марта израильская армия нарушила договоренности о прекращении огня, достигнутые с ХАМАС 19 января, и возобновила массированные атаки на Газу. С тех пор число погибших в результате этих атак составило 10 518 человек, а количество раненых перевалило за 44 тысячи.

Кроме того, в последние дни все более трагичной становится проблема голода в Газе. За последние 24 часа от голода умерли еще 3 человека, а общее число жертв, умерших от голода с октября 2023 года, уже превысило 266, включая 112 детей.

Тысячи тел погибших остаются под завалами разрушенных зданий, а гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем.