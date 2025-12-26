В Астане продлили работу мясной ярмарки "Соғым Fest" — она будет открыта не только в выходные, а пять дней подряд, с 27 по 31 декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли РК.

Жители столицы смогут приобрести мясо и сельхозпродукцию по ценам значительно ниже рыночных напрямую от фермеров. В ярмарке участвуют поставщики из Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Карагандинской областей и области Абай.

Минимальные цены на мясо начинаются:

конина — от 2800 тенге за кг,

говядина — от 3000 тенге,

баранина — 3000–3200 тенге за кг,

мясо гуся — от 2500 тенге за кг.

Ярмарка проходит на парковке торгового центра Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Параллельно на этой же площадке организована городская сельскохозяйственная ярмарка, где представлены овощи, фрукты, мука, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, натуральные соки, варенье и джемы. Отмечается, что картофель, лук, морковь и фрукты здесь продаются по самым низким ценам в городе.

Ярмарки работают ежедневно с 10:00 до 19:00, что позволяет жителям и гостям Астаны заранее подготовиться к новогоднему столу и приобрести продукты по доступной стоимости.