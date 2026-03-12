  • Главная
  • Конькобежец Евгений Кошкин стал победителем турнира в Нидерландах

Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал победителем международного турнира "Серебряный шар" в Левардене (Нидерланды), передает BAQ.KZ.

По информации Национального олимпийского комитета Казахстана, наш конькобежец выиграл соревнования на дистанции 100 метров.
 
Кошкин финишировал первым во всех раундах, включая полуфинал и финал. В решающем забеге он показал 9,56 секунды.
 
Второе место занял Стефан Вестенбрук (Нидерланды) - 9,69. Мац ван Де Бос (Нидерланды) замкнул тройку лучших - 9,82.
 

