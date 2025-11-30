  • 30 Ноября, 13:47

Конькобежка Кристина Шумекова выиграла два золота на юниорском Кубке мира в Милане

Успех Шумековой стал одним из лучших результатов казахстанской команды.

Сегодня, 12:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
106
Фото: НОК РК

Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Милане (Италия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Шумекова завоевала золотые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров, опередив сильнейших соперниц из Японии, Нидерландов, Польши и Китая.

Результаты (1000 м):

Кристина Шумекова (Казахстан)
Аяно Секигучи (Япония)
Ханна Мазур (Польша)

Результаты (3000 м):

Кристина Шумекова (Казахстан)
Лике Хейзинк (Нидерланды)
Цзяминь Цзян (Китай)

Также на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров казахстанская спортсменка Дарья Важенина завоевала бронзовую медаль.

Успех Шумековой стал одним из лучших результатов казахстанской команды на текущем этапе Кубка мира.

Самое читаемое

Наверх