Конькобежка Кристина Шумекова выиграла два золота на юниорском Кубке мира в Милане
Успех Шумековой стал одним из лучших результатов казахстанской команды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Милане (Италия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Шумекова завоевала золотые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров, опередив сильнейших соперниц из Японии, Нидерландов, Польши и Китая.
Результаты (1000 м):
Кристина Шумекова (Казахстан)
Аяно Секигучи (Япония)
Ханна Мазур (Польша)
Результаты (3000 м):
Кристина Шумекова (Казахстан)
Лике Хейзинк (Нидерланды)
Цзяминь Цзян (Китай)
Также на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров казахстанская спортсменка Дарья Важенина завоевала бронзовую медаль.
Успех Шумековой стал одним из лучших результатов казахстанской команды на текущем этапе Кубка мира.
Самое читаемое
- Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзу на Grand Slam
- На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
- Поголовье скота в Актюбинской области выросло на 7% благодаря господдержке
- Озвучен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по боксу в Дубае
- Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open 2026