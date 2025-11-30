Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Милане (Италия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Шумекова завоевала золотые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров, опередив сильнейших соперниц из Японии, Нидерландов, Польши и Китая.

Результаты (1000 м):

Кристина Шумекова (Казахстан)

Аяно Секигучи (Япония)

Ханна Мазур (Польша)

Результаты (3000 м):

Кристина Шумекова (Казахстан)

Лике Хейзинк (Нидерланды)

Цзяминь Цзян (Китай)

Также на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров казахстанская спортсменка Дарья Важенина завоевала бронзовую медаль.

Успех Шумековой стал одним из лучших результатов казахстанской команды на текущем этапе Кубка мира.