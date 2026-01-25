Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова вошла в пятерку лучших на этапе Кубка мира в Инцелле (Германия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка остановилась в шаге от медали на дистанции 3000 метров.

Морозова финишировала с результатом 4:09.19, что позволило ей занять четвертое место.

Победу одержала Рагне Виклунд (Норвегия) - 3:54.74. Второе место заняла Джой Бьюн (Нидерланды) - 3:56.96. Третьей стала Валери Мальте (Канада) - 3:59.92.

Добавим, что днём ранее на дистанции 500 четвертым в Инцелле стал Евгений Кошкин.