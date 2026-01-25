Конькобежка Надежда Морозова вошла в ТОП-5 на этапе Кубка мира в Германии
Сегодня, 09:31
69Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова вошла в пятерку лучших на этапе Кубка мира в Инцелле (Германия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка остановилась в шаге от медали на дистанции 3000 метров.
Морозова финишировала с результатом 4:09.19, что позволило ей занять четвертое место.
Победу одержала Рагне Виклунд (Норвегия) - 3:54.74. Второе место заняла Джой Бьюн (Нидерланды) - 3:56.96. Третьей стала Валери Мальте (Канада) - 3:59.92.
Добавим, что днём ранее на дистанции 500 четвертым в Инцелле стал Евгений Кошкин.
