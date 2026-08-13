Китайский пассажирский самолет C919, разработанный корпорацией COMAC, впервые выполнил регулярный международный коммерческий рейс. Лайнер авиакомпании Air China совершил перелет из Пекина в столицу Монголии – Улан-Батор, сообщает агентство «Синьхуа».

В аэропорту назначения самолет встретили традиционной водной аркой. Теперь рейсы по маршруту Пекин – Улан-Батор будут выполняться ежедневно.

Более 7,5 млн пассажиров за три года

Коммерческая эксплуатация C919 на внутренних маршрутах Китая началась в мае 2023 года. За это время три крупнейшие китайские авиакомпании – Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines – сформировали парк из 41 самолета этой модели.

По данным «Синьхуа», лайнеры уже перевезли более 7,5 млн пассажиров, выполняя рейсы по 58 маршрутам, которые связывают 26 городов Китая.

Китай наращивает производство

Как сообщает «Интерфакс», суммарный налет самолетов C919 уже превысил 130 тысяч безопасных часов.

Производитель продолжает увеличивать объемы выпуска. Если в 2025 году заказчикам было передано 15 самолетов, то в 2026 году COMAC рассчитывает поставить до 75 лайнеров.

Альтернатива Boeing и Airbus

Запуск первого регулярного международного рейса считается важным этапом стратегии Китая по созданию собственного конкурента самолетам Boeing 737 и Airbus A320.

При этом C919 пока проходит сертификацию в Европейском агентстве по авиационной безопасности (EASA). До завершения этой процедуры возможности поставок самолета на европейский рынок остаются ограниченными.