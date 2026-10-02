«Конкуренция идет уже не только за природные ресурсы» – Токаев о новой цифровой гонке

Искусственный интеллект должен помочь Казахстану производить больше продукции, модернизировать предприятия и повышать производительность труда. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта.

На этот раз главной темой заседания стала цифровая трансформация промышленности.

Президент отметил, что конкуренция в мире меняется. Теперь страны соперничают не только за ресурсы, капитал и рынки. Все большее значение имеет то, насколько быстро предприятия способны внедрять новые технологии и становиться эффективнее.

Согласно отчету ООН о промышленном развитии за 2026 год, ИИ признан одним из пяти трансформационных мегатрендов, меняющих облик мировой экономики. За последние пять лет доля патентов, связанных с искусственным интеллектом в общем объеме заявок, выросла примерно втрое. Это свидетельствует о фундаментальном технологическом сдвиге. Конкуренция идет уже не только за природные ресурсы, капитал и рынки сбыта, но и за скорость повышения эффективности производств. Для Казахстана важно своевременно использовать открывающиеся возможности. Главная задача – повысить производительность труда, ускорить технологическую модернизацию и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Искусственный интеллект должен стать одним из ключевых инструментов в этой работе, – сказал Токаев.

Зачем ИИ казахстанским предприятиям

За восемь месяцев 2026 года объем промышленного производства в Казахстане составил около 46 трлн тенге. Обрабатывающая промышленность выросла на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Однако, по словам Президента, для дальнейшего роста этого недостаточно. Казахстану нужно модернизировать предприятия и выпускать больше продукции с высокой добавленной стоимостью.

Одним из инструментов для этого должен стать искусственный интеллект.

Истинная ценность ИИ заключается в расширении человеческих возможностей. ИИ позволяет инженерам принимать более точные решения, увеличивает производительность труда и предоставляет руководству аналитическую информацию в режиме реального времени для принятия оперативных и обоснованных решений. Именно на этом принципе основана наша промышленная политика, – подчеркнул Глава государства.

Токаев также сообщил, что в рамках стратегии Digital Kazakhstan до 2029 года в стране формируется национальная экосистема искусственного интеллекта. Ее задача – не просто внедрять новые технологии, а получать от них конкретный экономический результат.